莫德納疫苗又要到貨？ 陳時中坦言有所準備
指揮中心原定保留7萬劑莫德納疫苗作為第2劑施打，今天突然宣布將全數配送出去，有媒體詢問是否代表下批疫苗將抵台。指揮官陳時中笑讚記者有敏銳度，坦言有所準備。
台灣向藥廠直接採購的505萬劑莫德納（Moderna）疫苗，首批15萬劑於5月28日抵台。中央流行疫情指揮中心日前先分配約7.5萬劑提供各縣市第1類醫事人員接種，剩下一半原本將保留做作為第2劑使用。
不過，指揮中心今天突然宣布，18日起將配送第2批、約7萬3200劑莫德納疫苗到各地施打，令外界好奇是否代表下一批莫德納疫苗要來了。
陳時中今天下午在中央疫情記者會中面對媒體提問時，笑讚記者「很有敏銳度」，坦言政府當然有所準備，但對於下批莫德納疫苗抵台時程仍相當低調。
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