高端疫苗申請EUA 陳時中：沒有施打時刻表
高端疫苗昨天晚間公告，已送件向衛福部食藥署申請疫苗緊急使用授權（EUA），各界關注國產疫苗是否可趕上7月施打，但指揮中心指揮官陳時中表示，沒有施打既定時刻表。
高端疫苗15日晚間公告，已送件向衛福部食藥署申請高端新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗的緊急使用授權，將以取得國際認證為目標，申請執行第三期臨床試驗。
衛福部食藥署5月6日舉行專家會議，針對去年10月訂定EUA審查標準療效評估，討論以國產疫苗與AZ疫苗中和抗體不劣性比較作為療效審查依據。
陳時中今天下午在指揮中心記者會中表示，國產疫苗沒有一定趕在什麼時候施打，EUA審查要把程序走全，沒有既定時刻表。
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