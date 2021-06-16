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台企業向復星洽購BNT疫苗 陳時中：需有原廠授權書

中央社 / 台北16日電
指揮官陳時中。圖／聯合報系資料照片
指揮官陳時中。圖／聯合報系資料照片

中國大陸國台辦發言人馬曉光今天說，上海復星有BNT疫苗大中華區代理權，近期台灣縣市、企業向復星公司洽購疫苗。指揮中心指揮官陳時中表示，疫苗買賣需有原廠授權書。

鴻海集團創辦人郭台銘透過鴻海教育基金會、永齡基金會在6月初向衛生福利部食品藥物管理署遞交採購輝瑞BNT的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗申請資料，但仍缺原廠授權文件，申請進度、能否順利進口疫苗引發關注。

今天下午中央流行疫情指揮中心記者會中，中央社記者問及，國台辦透露復星公司有意願提供BNT疫苗原廠授權書，若地方或企業取得復星公司提供原廠授權書，衛福部是否願意受理。陳時中並未正面回應，僅說據他所知，目前全球各疫苗廠都只和政府往來，提出原廠製造商供貨證明、授權書就會積極辦理。

針對郭台銘購買BNT疫苗進度，陳時中表示，雙方這陣子都非常努力，指揮中心也提供相關函件，但礙於各大疫苗廠政策方向幾乎都只和國家往來，「相信會遇到很大困難，會持續溝通聯絡。」

新冠疫苗 陳時中

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