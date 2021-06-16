已打疫苗外籍機師鬆綁檢疫？陳時中：暫不考慮

中央社 / 台北16日電

民眾開始選擇赴海外接種新冠肺炎疫苗，有外籍機師在國外完成2劑接種，來台仍未鬆綁檢疫規定，指揮中心指揮官陳時中表示，國內新冠肺炎疫苗延燒，暫不考慮鬆綁檢疫規定。

據指揮中心最新規定，入境旅遊疫情第3級地區者，若尚未接種疫苗及接種1劑疫苗未達2週，6月12日起，採5天居家檢疫，加上9天加強版自主健康管理；7月1日起，入境旅遊疫情第3級地區者，若尚未接種疫苗及接種1劑疫苗未達2週，須採7天居家檢疫，加上7天加強版自主健康管理。

今天下午指揮中心記者會中有媒體提問，目前國內有30名國籍航空外籍機師，趁休假回美國，接種莫德納疫苗或BNT疫苗，但即便在國外打完兩劑新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗仍形同未打，不像國籍航空機組員打完疫苗後，可適用鬆綁規定。

陳時中表示，雖然之前曾考慮開放國外接種疫苗入境台灣或許可鬆綁檢疫規定，但目前國內疫情仍緊張，可能要先花多點精神把國內疫情防守好，另外，也擔心變種病毒是否引發無法掌控的狀況，「雖然想過、計畫過，但目前暫時不做這考慮。」

新冠疫苗

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