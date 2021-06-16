快訊

三級警戒滿月／同島一命！圍堵多點擴散 盤點全台重大群聚案

專家提可降至2.5級警戒？陳時中：一不注意疫情恐復燃

陳時中：國產疫苗審查科學專業原則 依法採購

中央社 / 台北16日電
指揮中心指揮官陳時中今天強調，國產疫苗審查皆以科學、專業為原則，並依法規程序採購。聯合報系記者謝承恩／攝影
指揮中心指揮官陳時中今天強調，國產疫苗審查皆以科學、專業為原則，並依法規程序採購。聯合報系記者謝承恩／攝影

近日各界頻傳國產疫苗審查疑慮，甚至傳出檢驗不公或遭受刁難等爭議，指揮中心指揮官陳時中今天強調，國產疫苗審查皆以科學、專業為原則，並依法規程序採購。

中央流行疫情指揮中心今天發布新聞稿指出，近日有媒體報導「國光在疫苗研發上，疑因試驗基準不公而慘遭淘汰」及「聯亞遭受衛福部刁難，所提的第三期臨床試驗替代方案遭漠視」等相關訊息，指揮中心嚴正澄清。

陳時中今天下午在記者會中表示，衛生福利部食品藥物管理署及財團法人醫藥品查驗中心對於國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗臨床試驗計畫申請，皆採取一致性審查標準，包括諮詢輔導、召開週會及專家會議均一視同仁。

陳時中重申，國產疫苗審查秉持公平公正，提供最合適、最可行法規科學建議，並無偏袒特定廠商。有關國光公司申請第二期臨床試驗一事，食藥署已於2月9日函復廠商審查結果，也於函中敘明食藥署考量，絕無審查不公相關情事。

另外，有關報導所提聯亞公司提出「圈選接種 （Ring Vaccination）」的國內第三期臨床試驗規劃，食藥署及醫藥品查驗中心也於諮詢週會給予相關建議，例如：如何選擇指標個案、樣本數估算、施打及追蹤時程、施打劑數之合理性等，供廠商進行相關評估，但截至目前食藥署仍未收到該廠商後續規劃及申請。

陳時中指出，考量疫情及國際公共衛生緊急需求，為加速國產疫苗及早上市，針對新冠肺炎疫苗研發及輔導，食藥署及醫藥品查驗中心採滾動式審查機制（rolling review），並針對重要關鍵製程，派員駐廠監製，協助廠商於研發過程能符合法規要求，以縮短研發及審查時程，並確保疫苗品質、安全及療效。

陳時中表示，採購新冠肺炎疫苗，包括先前採購國外疫苗，均為預採購模式。此次採購國產疫苗是依據政府採購法第105條第1項第2款「因人民之生命、身體、健康、財產遭遇緊急危難」辦理。但採購合約細節基於保密要求，相關資訊暫不便對外透露。

新冠疫苗 陳時中

延伸閱讀

陳文茜籲公布第2類接種名單 陳時中：依個資法不能公開

外籍機師「返美打疫苗」可放寬檢疫？陳時中：暫不考慮

國產疫苗趕7月開打？ 陳時中：沒有既定時程表

專家提可降至2.5級警戒？陳時中：一不注意疫情恐復燃

相關新聞

6月18日起配發第二批莫德納疫苗 開放第三類對象接種

指揮中心昨天宣布日捐台的124萬劑疫苗第二批將於6月17日起撥付給各縣市，預計配送39萬4800劑疫苗。而第二批莫德納疫...

竹東驚傳97歲老婦人打完疫苗3小時身亡 檢警正介入調查

新竹縣竹東鎮今天（16日）中午驚傳1名97歲的老婦人，上午前往竹東鎮衛生所接種完AZ疫苗後，返家卻出現身體不適，沒想到家...

高端疫苗成功解盲 但保護力夠嗎？一文看懂國產疫苗面臨哪些挑戰

高端疫苗成功解盲新冠疫苗臨床2期數據，且力拚通過EUA，然而數據的解讀、未來EUA的審查方式卻引發論戰，究竟在看待國產疫苗效力上，有哪些關注重點？

陳時中：國產疫苗審查科學專業原則 依法採購

近日各界頻傳國產疫苗審查疑慮，甚至傳出檢驗不公或遭受刁難等爭議，指揮中心指揮官陳時中今天強調，國產疫苗審查皆以科學、專業...

台中2例打完AZ返家死亡 通報再增80歲翁接種隔日喪命

疫苗大規模接種開打第二日，昨日台中市傳出2起老人接種AZ疫苗後死亡，其中一例90歲蔡姓婦人昨晚10時不治，另一例為94歲...

陳文茜籲公布第2類接種名單 陳時中：依個資法不能公開

日本捐贈的AZ疫苗昨天開始擴大至高齡者接種，但資深媒體人陳文茜表示，第二類總統府等中央機關人員，已施打近20萬劑疫苗，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。