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醫護優先打疫苗獨漏獸醫師 獸醫公會：努力應被看見
本土新冠肺炎疫情嚴峻，國內疫苗大缺貨，醫護人員雖被列為第一波施打對象，但獸醫並不在其中。中華民國獸醫師公會今呼籲，獸醫師在監控動物疫病扮演非常重要角色，同處高風險族群，應將獸醫師列入疫苗公費接種優先名單。
中華民國獸醫師全聯會理事長譚大倫表示，全台有1萬名獸醫師在防疫期間固守寵物健康、家畜禽防疫、實驗動物安全、野生動物保育、屠宰檢查及防疫檢疫等工作，一旦獸醫師染疫，將衝擊到整個寵物、畜禽產業。
譚大倫認為，政府不該遺忘獸醫師，應將獸醫師納入優先施打對象，以穩定動物醫療、動物疫病及保障食安。
獸醫師公會表示，動物醫院獸醫師及農牧場駐場獸醫及相關從業人員需頻繁與飼主接觸，高風險程度並不比一般醫療診所來得少，為維護毛寶貝醫療量能及畜牧產業，獸醫師付出的努力同樣需要被看見。
獸醫師公會全聯會指出，台灣是個動物友善的國家，獸醫師們在第一線用汗水及辛勞來維護動物福利及禽畜產業運作，為爭取前線臨床獸醫師的安全及權益，盼中央流行疫情指揮中心將獸醫師等醫療相關從業人員納入疫苗接種優先對象。
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