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打疫苗一團亂卻究責學校？王鴻薇：是想逼死基層嗎

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員王鴻薇。圖/報系資料照
台北市議員王鴻薇。圖/報系資料照

台北市於昨天開始替85歲以上長者施打疫苗，許多校園也被徵用做為疫苗施打站，不過卻發生動線混亂、長者聚集等待的亂象，引發批評。台北市議員王鴻薇表示，市府規畫不周全，現在卻傳出市府究責，要校方這些支援的人員承擔責任，她反批市府才該負責，市府想是想逼死基層嗎？

王鴻薇說，昨日施打過程亂象頻出，有許多民眾反映線上預約困難、動線安排對長者不友善、不易保持社交距離，更有許多長者在烈日下排隊等待，引發眾怒。另外也可以看到許多校方人員在現場支援，防護配備卻只有一個口罩，市府若要徵用學校、要老師支援，就應該要提供足夠的防護配備，讓大家可以安心做事。

王鴻薇指出，疫苗預約系統由衛生局規畫，施打的場域流程規劃畫為醫院負責，市府自己沒有考量到許多長者不會使用網路系統，造成資訊傳達的誤差，以至現場民眾聚集等待，發生狀況後卻傳出市府開始向學校究責，是否有想過校方這些基層人員在現場支援，冒著風險協調處理的辛苦？王鴻薇表示，有家長也為學校抱屈，校方臨時接到通知要支援，校長、主任、老師都積極配合，卻還要受到指責，令人相當氣憤。

王鴻薇表示，市府現在要做的，應該是檢討線上預約和鄰里通知系統到底出了什麼問題，導致這些亂象，而不是忙著向辛苦支援的基層究責。且校方人員冒著風險在現場支援，也應該要提供他們充足的防護配備。

新冠疫苗

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