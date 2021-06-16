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朱立倫：政府無法保護人民 應放寬法規開放出國打疫苗

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨前主席朱立倫表示，當政府無法保護人民，人民當然有自救的權利，他建議放寬法規開放民眾出國打疫苗。圖 /取自朱立倫臉書
國民黨前主席朱立倫表示，當政府無法保護人民，人民當然有自救的權利，他建議放寬法規開放民眾出國打疫苗。圖 /取自朱立倫臉書

歐美因施打疫苗達到一定比例，近日陸續解封。國民黨前主席朱立倫表示，當政府無法保護人民，人民當然有自救的權利。他建議放寬法規開放民眾出國打疫苗，一則緩解國內的防疫壓力，又可些許幫助航空及旅行社業者；台灣應該開始建立「疫苗護照」的制度，至少先從商務活動開始施行。

朱立倫說，面對國內疫情嚴峻又欠缺疫苗，自然引發部分國人希望出國打疫苗的想法，尤其暑假即將到來，旅行業者也想在困境中找些商機。政府應該用正面的態度面對。

朱立倫表示，過去台灣醫療水準全球著稱，每年來台醫療觀光的人數都達至少3萬人以上。而今台灣疫苗短缺，實在不必禁止旅行業者組團出國打疫苗。

朱立倫建議，在全球逐步解封之際，台灣應該開始建立「疫苗護照」的制度，至少先從商務活動開始施行。讓疫苗護照規定跟國際接軌，只要能提出國際認可的疫苗證明加上通過核酸檢驗，就能放寬隔離的規定，「全球逐步解封中，我們的商務泡泡可以先行」。

新冠疫苗

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