花蓮開放長輩打疫苗 103歲阿公笑稱「不會緊張啦」

花蓮今天開放90歲以上非原民長者、85歲以上原民長者接種疫苗，有的長輩騎電動車，有的則是接送專車送達，縣府採用「宇美町」式打法，請長輩們入座，由醫護人員推著醫療車依序施打。高齡103歲徐教五阿公說，不會感到緊張，身體還算健康，希望打疫苗能增加抵抗力。

花蓮吉安鄉的接種站設在吉安國小大禮堂，有的長者自行騎電動車，有的由家人接送，也有部分坐輪椅的長者搭乘愛心計程車或接種專車。縣府在接種前，請村里長提醒長者記得帶通知單及健保卡，並告知接種時間，長輩依序進入接種區，現場120個座位只佔了約一半，沒有擁擠排隊情形。

103歲徐教五阿公由干城村長林世昌載送接種，笑笑地看著醫護人員替他注射完畢，他說，今天來打疫苗，不會害怕擔心副作用，打完後也沒有不舒服。負責準備疫苗的醫護人員說，使用小針頭比較精準，省一點的話1瓶可以抽到12劑。

縣長徐榛蔚到吉安國小關心施打疫苗情形，她表示，今天是長者施打第一天，全縣有3千多人接種，疫苗分配到13鄉鎮，將分2天完成。花蓮市、吉安鄉因人數較多，設置在大場域接種，其他鄉鎮都在衛生所或靜思堂，其中萬榮鄉、卓溪鄉雖然接種人數很少，不過幅員遼闊交通不便，因此由衛生室醫護人員前往接種，讓長輩們不用移動。

徐榛蔚說，下一波的疫苗會極力爭取，等候中央配給，也會先列好接種名冊，希望讓大家趕快打到疫苗；提醒現在天氣高溫多濕，家庭環境清潔很重要，接下來還有登革熱，與新冠肺炎兩者症狀雷同，防疫工作要做好。

另外，各鄉鎮衛生所啟動快篩站，特別是端午節有很多人回鄉，擔心疫情擴散，或有無症狀帶原者，希望有疑慮的民眾，請到各衛生所篩檢，若非常不舒服請到醫療院所就醫。 花蓮吉安國小大禮堂為吉安鄉接種站，現場座位大概只佔一半。記者王思慧／攝影 花蓮縣政府準備接種專車，載送行動不便的長者。記者王思慧／攝影 花蓮今開放90歲以上非原民長者、85歲以上原民長者接種疫苗，長輩入座後，由醫護人員依序施打。記者王思慧／攝影 負責準備疫苗的醫護人員說，使用小針頭比較精準，省一點的話1瓶可以抽到12劑。記者王思慧／攝影

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