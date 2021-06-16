快訊

直播／台中2例9旬長者接種疫苗後死亡 指揮中心下午2時說明

太扯！疫情期間聚賭警送辦68人 中壢大賭場挨罰500萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

食藥署再收10件居家快篩申請 首見國產試劑產品

中央社 / 台北16日電
食藥署今天透露，2款獲准專案進口的居家快篩試劑，最快一週內抵台。圖／聯合報系資料照片
食藥署今天透露，2款獲准專案進口的居家快篩試劑，最快一週內抵台。圖／聯合報系資料照片

食藥署今天透露，2款獲准專案進口的居家快篩試劑，最快一週內抵台，且近日又再收到約10件居家快篩申請案，首見國產試劑業者提出的居家快篩產品，若通過可望在台專案製造。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心祭出「社區廣篩4大策略」，除了推動企業快篩、社區篩檢站、導入診所自費快篩外，也鼓勵廠商引進居家快篩，截至目前已有2款居家快篩試劑獲食藥署核准專案進口。

食藥署醫療器材及化粧品組簡任技正林欣慧今天告訴中央社記者，已獲准專案進口的居家快篩試劑預計一週內抵台，但試劑抵台後還須製作中文標示、鋪貨，食藥署也要求業者除了提供說明書，同時須錄製操作影片，確保民眾正確使用。

林欣慧也透露，近日又接獲約10件居家快篩試劑申請案，不僅包括專案進口國外的快篩試劑，也有少數國內廠商前來申請專案製造。

林欣慧說，過去國內並沒有居家快篩產品，但因應防疫需求，部分檢測試劑業者開始轉型做居家快篩試劑，食藥署也積極協助諮詢及輔導，以加速設計、驗證等相關流程，確保民眾和專業人員使用效果一致，相關案件都在加緊審查中。

新冠疫苗

延伸閱讀

竹縣長楊文科稱竹東是疫情熱區 希望鄉親踴躍預約篩檢

國產疫苗EUA審查有疑慮 民眾黨籲食藥署：秉持良心

金山家庭群聚感染7確診 1人是攤販 機動快篩隊進駐普篩

長興 擬擴產快篩試劑

相關新聞

黃珊珊親赴西園醫院視察接種 院方道歉：小小誤會

台北市西園醫院昨晚緊急通告因疫苗尚未送達，取消今早疫苗施打服務，早上卻又表示已拿到疫苗，可進行接種，台北市副市長黃珊珊今...

高端疫苗成功解盲 但保護力夠嗎？一文看懂國產疫苗面臨哪些挑戰

高端疫苗成功解盲新冠疫苗臨床2期數據，且力拚通過EUA，然而數據的解讀、未來EUA的審查方式卻引發論戰，究竟在看待國產疫苗效力上，有哪些關注重點？

「公主抱」93歲阿公下山打疫苗 孝孫：應該的，一點都不重

全國各地昨天起為85歲以上長者施打疫苗，基隆中山區出現一幅感人的背影，一名孝順的孫子從山坡上「公主抱」阿公下山到施打站打...

食藥署再收10件居家快篩申請 首見國產試劑產品

食藥署今天透露，2款獲准專案進口的居家快篩試劑，最快一週內抵台，且近日又再收到約10件居家快篩申請案，首見國產試劑業者提...

西園醫院疫苗3轉彎 陳智菡嘆衛生局辛勞：讓人看了淚崩

北市西園醫院疫苗政策三度轉彎，讓北市府嚴正澄清絕無疫苗配送不及一事，怒批醫院「嚴重誤導視聽」，院方今早也坦承「有小小誤會...

打疫苗一團亂卻究責學校？王鴻薇：是想逼死基層嗎

台北市於昨天開始替85歲以上長者施打疫苗，許多校園也被徵用做為疫苗施打站，不過卻發生動線混亂、長者聚集等待的亂象，引發批...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。