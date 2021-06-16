食藥署再收10件居家快篩申請 首見國產試劑產品

食藥署今天透露，2款獲准專案進口的居家快篩試劑，最快一週內抵台，且近日又再收到約10件居家快篩申請案，首見國產試劑業者提出的居家快篩產品，若通過可望在台專案製造。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心祭出「社區廣篩4大策略」，除了推動企業快篩、社區篩檢站、導入診所自費快篩外，也鼓勵廠商引進居家快篩，截至目前已有2款居家快篩試劑獲食藥署核准專案進口。

食藥署醫療器材及化粧品組簡任技正林欣慧今天告訴中央社記者，已獲准專案進口的居家快篩試劑預計一週內抵台，但試劑抵台後還須製作中文標示、鋪貨，食藥署也要求業者除了提供說明書，同時須錄製操作影片，確保民眾正確使用。

林欣慧也透露，近日又接獲約10件居家快篩試劑申請案，不僅包括專案進口國外的快篩試劑，也有少數國內廠商前來申請專案製造。

林欣慧說，過去國內並沒有居家快篩產品，但因應防疫需求，部分檢測試劑業者開始轉型做居家快篩試劑，食藥署也積極協助諮詢及輔導，以加速設計、驗證等相關流程，確保民眾和專業人員使用效果一致，相關案件都在加緊審查中。

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