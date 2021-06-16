打完疫苗好安心 子女就怕長輩打完「以為無敵」出去趴趴走

新竹市今天持續替80歲以上長者接種疫苗，今天人數比昨天要少，疫苗接種站動線大致順暢，長輩約20分鐘可以打完疫苗休息，不少子女陪伴在旁緊盯父母身體狀況，有民眾就說，雖然老人家打完疫苗可以安心不少，但「就怕長輩以為打完疫苗無敵了」，開始外出趴趴走，還是會衍生風險。

新竹市疫苗接種站分6站，在北區、東區與香山區各2站，由於前天晚上通知開放到80歲以上者被接種，近日里鄰長為了緊急通知符合資格的長輩都忙翻了，疫苗接種站今天早上8點開站，陸續有長輩在家人、看護，或是獨自前來報到施打，現場都有志工引導，並有輪椅可以借用。

婦人鄭佩芳陪著81歲老媽媽前來，老媽媽難得外出透氣，還看見老同學格外開心。她說，媽媽本來就對打疫苗有些緊張，接種完後覺得有點頭暈暈的，但大致情況良好。

她也提到，雖然打完疫苗暫時安心了，但難免擔心長輩們以為打完疫苗就無敵了，會想要外出趴趴走，畢竟這陣子都在家裡悶壞了，只敢開車載媽媽外出兜風「不開窗不落地」透透氣，希望長輩們都要忍耐。

依據市府統計，長輩接種報到率約6成，未前來接種的長輩多因礙於身體狀況或是對施打疫苗無意願，今天陪著82歲父親來接種疫苗的李小姐表示，其實父親不太想打疫苗，「因為覺得自己都在家裡，幹嘛要打」，但身為子女因要外出工作，擔心回家後會影響長輩，所以幾經勸說再加上可順帶陪出門剪頭髮，因此父親也願意來接種。

綠水里長黃千芳今天也到疫苗接種站關心長輩接種情形，她說，疫苗接種通知速度要快，只要一拿到通知書後，就會趕緊作業將通知書與意願書裝訂一起，請鄰長盡速發放給長者，昨晚也臨時接到接種站通知，有已經開封的疫苗還未施打完，她連忙聯繫準備在今天施打的長輩能否提前施打，好在疫苗都能順利施打完，讓疫苗發揮效用。 新竹市今天持續替80歲以上長者接種疫苗，今天人數比昨天要少，疫苗接種站動線大致順暢，長輩約20分鐘可以打完疫苗休息。記者張裕珍／攝影 新竹市今天持續替80歲以上長者接種疫苗，今天人數比昨天要少，疫苗接種站動線大致順暢，長輩約20分鐘可以打完疫苗休息。記者張裕珍／攝影 新竹市今天持續替80歲以上長者接種疫苗，今天人數比昨天要少，疫苗接種站動線大致順暢，長輩約20分鐘可以打完疫苗休息。記者張裕珍／攝影

商品推薦