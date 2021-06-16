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最遠車程！南化水庫上游85歲長輩將由專車接送打疫苗

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市南化區公所以偏鄉「長照車」免費接送長輩施打疫苗。圖／南化區公所提供
台南市南化區公所以偏鄉「長照車」免費接送長輩施打疫苗。圖／南化區公所提供

台南市南化區關山里位在南化水庫上游，相當偏遠，單趟超過30公里車程至少45分鐘，南化區長余全立表示，衛生局安排明天在北寮北安宮接種，初步調查關山里有6位長輩符合這一波資格，但只有1人有意願，社會局今天開始有復康巴士及日照車到各區協助載送，明天會有專車到關山里接送長輩出來北寮里北安宮施打疫苗，下午會再調查一次有無更多長輩願意搭車出來施打。

南化區長余全立說，南化關山里路程遠，在這波施打疫苗任務最麻煩的，單趟30公里至少45分鐘，來回就要2小時，施打疫苗後還要再休息30分鐘觀察，一趟就要花一個上午或下午，所以等於就是專車接送服務了，但只要有長輩有意願施打，一樣服務接送到接種站，以獲得疫苗的保護。

南化區公所從15起至17日採分里分流的方式，為85歲以上長者、里長及里幹事完成疫苗接種，因南化區幅員廣闊，昨天和今天在南化區衛生所接種，明天前往北寮里的北安宮為偏鄉的玉山里、北寮里和關山里符合資格者注射疫苗，服務全區長者。

南化區第一梯次匡列長者人數347位，透過里長與里幹事協助詢問與調查後，有意願施打者約為188人，無意願施打者為77人，其他82位則為戶籍在南化但未居住在南化或聯絡不到者。

另外，台南市南化、玉井、楠西和左鎮在109年底開辦「衛生福利部長照服務資源不足地區交通接送量能提升試辦計畫」，有「長照交通車」服務偏區民眾就醫或接受長照服務，這次疫苗施打長照交通車也派上用場，南化區公所出車協助長者施打疫苗，免收取車資費用，昨天搭載4人，今天上午和下午各安排搭載一人。

台南市16日起針對85歲以上長者進行COVID-19疫苗接種，為方便長輩就近施打，在全市每個行政區共佈建154個長者專責接種站，平均15分鐘車程就可以施打疫苗，民政局、交通局與社會局跨局處合作，區公所、里鄰長可利用長照專車、復康巴士、小黃公車、計程車隊等交通工具，為有需要的民政提供「安心接送施打疫苗服務」。

台南市南化區公所以偏鄉「長照交通車」免費接送長輩施打疫苗。圖／南化區公所提供
台南市南化區公所以偏鄉「長照交通車」免費接送長輩施打疫苗。圖／南化區公所提供
台南市南化區公所以偏鄉「長照交通車」免費接送長輩施打疫苗。圖／南化區公所提供
台南市南化區公所以偏鄉「長照交通車」免費接送長輩施打疫苗。圖／南化區公所提供
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