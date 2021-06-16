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接種疫苗了！家人擔心連環問 長輩：肌肉有酸痛但心裡很舒服

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昨被罵翻！桃園自強國中今增派醫護人力、接種人數減半

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
昨日中壢區龍興國中將接種站設在2樓，現場只有1部電梯和一個無障礙出入口，有民眾批評動線設計不友善，對長輩根本是折磨。今天市府也在現場搭建大型棚架為等待民眾遮陽，龍興國中接種人力從4組增為6組，從一樓就進行人流控管，並增派人力幫忙長輩填表單。 記者朱冠諭／攝影
昨日中壢區龍興國中將接種站設在2樓，現場只有1部電梯和一個無障礙出入口，有民眾批評動線設計不友善，對長輩根本是折磨。今天市府也在現場搭建大型棚架為等待民眾遮陽，龍興國中接種人力從4組增為6組，從一樓就進行人流控管，並增派人力幫忙長輩填表單。 記者朱冠諭／攝影

桃園市昨日第一天進行高齡接種計畫，第一梯次限定88歲以上長者，結果各地疫苗接種站大排長龍，其中設在中壢區的自強國中接種站隊伍綿延好幾百公尺，多數人等超過2、3個小時，甚至有婦人疑等到太餓，回家吃粽子噎到致死。市府檢討後，今天增加工作人員和醫護比例，並展開人數分流，自強國中接種站今天已不見昨天混亂景象。

昨天自強國中接種名單達1224人，今天人數減半為635人，同時現場增加醫護人力，原本評估區只有3位醫生，今天增加為5人，注射人力也從原本5組增為8組；市府安排長輩在學校體育館接種，由於昨日在體育館內發放號碼牌，導致館場後方人滿為患，今天也改在校門口發放號碼牌，讓長輩和陪同家屬可以先在校園陰涼處休息，經過調整，今天動線非常順暢。

陳先生今帶87歲母親到自強國中施打疫苗，他坦言昨天看到新聞難免有點擔心，尤其昨天有長輩站著等2、3個小時，他們自己也攜帶椅子以備不時之需。通知單寫10點半接種疫苗，他10點帶媽媽報到，10點50分左右已完成接種，在現場休息。

昨日中壢區龍興國中將接種站設在2樓，現場只有1部電梯和一個無障礙出入口，有民眾批評動線設計不友善，對長輩根本是折磨。今天市府在現場搭建大型棚架為等待民眾遮陽，龍興國中接種人力從4組增為6組，從一樓就進行人流控管，並增派人力幫忙長輩填表單。 今日龍興國中接種人數從900多人減為500多人，人流不到11點半就快消化完。

桃園市長鄭文燦今上午受訪表示，龍興國中原本是中壢區公所選擇的25個接種站之一，雖然有電梯，但因為民眾還有陪伴家人，難免會比較壅擠，之後會先移到一樓為民眾接種，考量現場流量大恐造成壅擠，檢討以後，第二輪施打會換地點。

桃園市昨日第一天進行高齡接種計畫，結果各地疫苗接種站大排長龍，中壢區的自強國中接種站經過調整，今天動線非常順暢。 記者朱冠諭／攝影
桃園市昨日第一天進行高齡接種計畫，結果各地疫苗接種站大排長龍，中壢區的自強國中接種站經過調整，今天動線非常順暢。 記者朱冠諭／攝影
桃園市昨日第一天進行高齡接種計畫，結果各地疫苗接種站大排長龍，中壢區的自強國中接種站經過調整，今天動線非常順暢。 記者朱冠諭／攝影
桃園市昨日第一天進行高齡接種計畫，結果各地疫苗接種站大排長龍，中壢區的自強國中接種站經過調整，今天動線非常順暢。 記者朱冠諭／攝影

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