國產疫苗EUA審查有疑慮 民眾黨籲食藥署：秉持良心

國產疫苗二期解盲完成，將以免疫橋接方式取代三期試驗，取得緊急授權使用（EUA）、但目前國際並無此先例，引發外界質疑。立法院民眾黨團今舉行記者會表示，衛福部應說明緊急使用授權標準，食藥署在進行審查時，更應秉持科學專業、良心，「別為了押寶國產疫苗，拿全體國人作為賭注」。

民眾黨團總召邱臣遠指出，雖免疫橋接是未來國際趨勢，但國際上沒有先例可循，國內專家也仍在爭論，尚未取得多數共識，衛福部為何僅開三次會議就能逕自公布標準？另外，免疫橋接是否足以驗證效力，又預計要花多少預算，政府也應該向人民說清楚講明白。

邱臣遠表示，歐盟已開始施行疫苗護照，完成施打AZ、莫德納、輝瑞BNT、嬌生任一款疫苗，可以持效期12個月的紙本或數位疫苗護照往來歐盟國家，新加坡也已啟動，南韓、日本、中國與東協等也積極和各國洽談互相承認疫苗護照事宜，但如果我國國產疫苗不符合國際逼準，其他國家不承認有效性，等於打了疫苗也出不了國，將影響觀光與商務往來，對振興國內經濟也非常不利，「台灣更可能會自閉於國際之外」。

民眾黨團幹事長蔡壁如表示，在國產疫苗尚未驗證效力及保護力前，政府不應急著將國產疫苗作為主力疫苗施打，應以「國際疫苗為主，國產疫苗為輔」，一方面繼續完成國產疫苗的三期試驗，一方面取得更多已證實有效的國際疫苗以平衡風險。

蔡壁如也指出，根據「紐約時報」統計，台灣完成一劑疫苗的施打率約莫和利比亞、孟加拉、巴基斯坦、多哥、緬甸、納米比亞、烏克蘭、史瓦帝尼等國家差不多，完成兩劑施打率則是沒有任何數據；相較之下，南韓、日本、印尼、黎巴嫩、祕魯、摩爾多瓦等國的完成兩劑施打率都已突破4%，造成台灣疫苗施打率低的主因正是疫苗數量不足，政府應盡力取得更多國際疫苗。

另對於孕婦是否該優先施打疫苗？蔡壁如表示，醫學上建議可施打，孕婦在某種程度也屬於高風險族群，在哺乳時，如果母親產生抗體，小孩子也會藉由吸母乳產生抗體。

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