快訊

評／疫苗安全有效嗎？政府如何因應「疫苗信任危機」？

獨／北農15員工確診有人爆料抽換匡列名單 北農否認

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小資族心動！赴美打疫苗機票4.5萬 業界估需求會再上升

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
根據易遊網整理的「美國直飛航點懶人包」，長榮票價大約7萬多；聯合航空，僅有舊金山毎日直飛，票價相對親民，約4萬5千元左右就買得到。圖／易遊網提供
根據易遊網整理的「美國直飛航點懶人包」，長榮票價大約7萬多；聯合航空，僅有舊金山毎日直飛，票價相對親民，約4萬5千元左右就買得到。圖／易遊網提供

國內疫情持續嚴峻，但由於疫苗數量不夠，在僧多粥少的情況下，引發出國搶打疫苗潮。根據易遊網美國機票銷售統計，從5月中旬開始，赴美機票就有明顯的增長，相較1至4月，平均銷售成長3倍以上，其中又以舊金山、洛杉磯和紐約為3大熱門航點。易遊網評估，就目前觀察6月購票需求持續增加，預估會再比5月成長2至3倍以上。

根據易遊網整理的「美國直飛航點懶人包」，以直飛航班來看，長榮航空的覆蓋性最大，美國有6個航點，在6月都有固定航班，票價大約7萬多，並提供鄰近座位享2至4折的加購優惠；華航則是一口氣公佈到8月份的航班，直飛航點包含有舊金山、洛杉磯，同樣也有推出鄰近座位加購優惠，毎段毎座位加購價300元美金。

至於聯合航空，僅有舊金山毎日直飛，票價相對親民，約4萬5000元左右就買得到，另有加碼6月30日前購買飛美加機票，周周抽升等舒適經濟艙活動。

易遊網表示，除了機票訂購服務外，還提供機加酒自由配商品，方便民眾一次搞定機票、飯店需求，像是長榮飛洛杉磯，搭配三星酒店住宿9晚，含稅最低8萬8495元起；長榮飛紐約，入住希爾頓逸林酒店9晚，含稅最低10萬2964元起。如需專車到府接送機服務，最低只要599元起，並有車內安心消毒保證；訂機票加購高鐵票，則可享最高省600的加購優惠。

易遊網也提醒，民眾若欲安排前往美國，記得需先備妥搭機前3天內的Covid-19陰性檢測報告，並下載填寫乘客切結書，抵達美國後建議再進行Covid-19檢測，以及居家隔離7天，並避免在14天內與患有重大疾病的病患接觸尤佳。

根據易遊網美國機票銷售統計，從5月中旬開始，赴美機票就有明顯的增長，相較1至4月，平均銷售成長3倍以上，其中又以舊金山、洛杉磯和紐約最熱門。圖／易遊網提供
根據易遊網美國機票銷售統計，從5月中旬開始，赴美機票就有明顯的增長，相較1至4月，平均銷售成長3倍以上，其中又以舊金山、洛杉磯和紐約最熱門。圖／易遊網提供

新冠疫苗

延伸閱讀

華航、長榮美國線 不斷增班

組團國外打疫苗擬開罰 趙少康：放大格局來看不必禁止

打疫苗也能搶曝光？ 足球金童姆巴佩這招太強了

首日長者打疫苗順暢無不適 潘孟安鬆了一口氣

相關新聞

北市西園醫院今早八時已收到疫苗 緊急恢復上午場接種

台北市西園醫院原訂今早協助萬華區忠德里、和德里非網路預約的85歲以上長者施打疫苗，但昨晚緊急發出通知，宣布今上午暫停施打...

高端股價劇烈波動內線交易？ 追藏鏡人

新冠肺炎疫苗爭議不斷，高端國產疫苗股價劇烈波動，半個月內連續六根跌停，疫苗二期試驗解盲前，又連二根漲停，民眾向檢調檢舉，...

長輩透早排隊打疫苗 烈日狂烤苦哈哈

老人施打疫苗首日，台北市狀況多；許多拄著拐杖、坐輪椅的長者在大太陽底下排隊一、兩小時，令人不捨，民眾反映線上預約操作難、...

桃園長者打疫苗亂象好多了 動線明確落實分流改善群聚

桃園市為長者打疫苗第一波88歲以上長者昨天開始接種，部分接種站顯得混亂引起民怨，市政府針對人數超過預估的接種站緊急調整動...

小資族心動！赴美打疫苗機票4.5萬 業界估需求會再上升

國內疫情持續嚴峻，但由於疫苗數量不夠，在僧多粥少的情況下，引發出國搶打疫苗潮。根據易遊網美國機票銷售統計，從5月中旬開始...

西園醫院發疫苗三度轉彎 基層里長無奈：到底要聽誰的？

北市西園醫院原本規劃今日上午，要替施萬華區忠德里、和德里的長者接種疫苗，不過從昨晚開始因為西園醫院擔心名單人數過多，又發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。