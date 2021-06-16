小資族心動！赴美打疫苗機票4.5萬 業界估需求會再上升

國內疫情持續嚴峻，但由於疫苗數量不夠，在僧多粥少的情況下，引發出國搶打疫苗潮。根據易遊網美國機票銷售統計，從5月中旬開始，赴美機票就有明顯的增長，相較1至4月，平均銷售成長3倍以上，其中又以舊金山、洛杉磯和紐約為3大熱門航點。易遊網評估，就目前觀察6月購票需求持續增加，預估會再比5月成長2至3倍以上。

根據易遊網整理的「美國直飛航點懶人包」，以直飛航班來看，長榮航空的覆蓋性最大，美國有6個航點，在6月都有固定航班，票價大約7萬多，並提供鄰近座位享2至4折的加購優惠；華航則是一口氣公佈到8月份的航班，直飛航點包含有舊金山、洛杉磯，同樣也有推出鄰近座位加購優惠，毎段毎座位加購價300元美金。

至於聯合航空，僅有舊金山毎日直飛，票價相對親民，約4萬5000元左右就買得到，另有加碼6月30日前購買飛美加機票，周周抽升等舒適經濟艙活動。

易遊網表示，除了機票訂購服務外，還提供機加酒自由配商品，方便民眾一次搞定機票、飯店需求，像是長榮飛洛杉磯，搭配三星酒店住宿9晚，含稅最低8萬8495元起；長榮飛紐約，入住希爾頓逸林酒店9晚，含稅最低10萬2964元起。如需專車到府接送機服務，最低只要599元起，並有車內安心消毒保證；訂機票加購高鐵票，則可享最高省600的加購優惠。

易遊網也提醒，民眾若欲安排前往美國，記得需先備妥搭機前3天內的Covid-19陰性檢測報告，並下載填寫乘客切結書，抵達美國後建議再進行Covid-19檢測，以及居家隔離7天，並避免在14天內與患有重大疾病的病患接觸尤佳。 根據易遊網美國機票銷售統計，從5月中旬開始，赴美機票就有明顯的增長，相較1至4月，平均銷售成長3倍以上，其中又以舊金山、洛杉磯和紐約最熱門。圖／易遊網提供

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