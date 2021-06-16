西園醫院發疫苗三度轉彎 基層里長無奈：到底要聽誰的？

北市西園醫院原本規劃今日上午，要替施萬華區忠德里、和德里的長者接種疫苗，不過從昨晚開始因為西園醫院擔心名單人數過多，又發生領不到市府疫苗等，時間改來改去，不到一天時間，政策三度轉彎。忠德里長施育婷表示，一下可以、一下不行，里民也很混亂，直呼「到底要聽誰的」。

萬華區忠德里長施育婷表示，西園醫院原先規劃16日下午是預約場跟非預約場的長者，拿到名單後發現約300人，擔心人數過多，15日臨時通知上午加開一場非預約場的長者，但在晚間10時40分又收到西園醫院通知拿不到疫苗，里長緊急通知里民改時間，不料16日早上6點50分，又接到西園醫院通知拿到疫苗，最後非預約長者於上午8點30分順利開打。

施育婷表示，這幾次改時間她都忙著廣播、發放通知單，其實長者基本上就是聽里長的通知，但是一下可以、一下不行，里民也很混亂，直呼「到底要聽誰的」，導致里民要出門前，向她再三確認是否有疫苗可打。

「時間改來改去，都忙不過來了。」萬華區和德里長洪天化無奈表示，從疫情發生開始里長幾乎「沒吃沒睡」，四處消毒，他本人也親自協助消毒工作，里民經常緊張問說「是不是有人染疫」，他都要一一說明只是加強消毒而已。現在長者可以接種疫苗了，時間又改來改去，還好長者都很體諒，不會對里長抱怨，因為對長者來說能夠打到疫苗才是最重要的事。

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