第2類防疫接種人員含村里長 全台共16.2萬人

疫情嚴峻，防疫人員列為第2類優先施打對象。指揮中心今天表示，對象包含邊境人員、執行防疫關懷工作的村里長與幹事、環保人員、救災救護人員等，共計約16.2萬人。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，疫苗接種出現僧多粥少狀況。為執行疾病防治，中央與地方防疫人員被列為第2類疫苗接種對象。

但各地對於防疫人員的認定標準不一，引起爭議，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在疫情記者說明中央與地方防疫人員涵蓋對象。

陳時中說，防疫人員包含對象為維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員、衛生單位第1線防疫人員，以及港埠執行邊境管制的海關檢查、證照查驗、人員檢疫及動植物檢疫、安全檢查及航空保安等第1線工作人員。

陳時中也提到，實際執行居家檢疫與居家隔離者關懷服務工作的第1線人員，包含警察、提送餐等服務的村里長或村里幹事、垃圾清運環保人員、心理諮商及特殊狀況親訪等人員，也在防疫人員之列。

最後，消防隊及民間救護車執行緊急救護技術的第1線人員、第1線海巡與岸巡人員、實施空中救護勤務人員及協助防疫工作的國軍等，同屬防疫人員。

陳時中說，截至15日，防疫人員造冊人數約16.2萬人，都將納入第2類接種對象。

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