快訊

高端疫苗公告已遞交EUA申請 食藥署長：尚未收到

死亡數恐校正回歸？柯文哲：6月3日另一波死亡數應還沒出現

第2類防疫接種人員含村里長 全台共16.2萬人

中央社 / 台北15日電

疫情嚴峻，防疫人員列為第2類優先施打對象。指揮中心今天表示，對象包含邊境人員、執行防疫關懷工作的村里長與幹事、環保人員、救災救護人員等，共計約16.2萬人。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，疫苗接種出現僧多粥少狀況。為執行疾病防治，中央與地方防疫人員被列為第2類疫苗接種對象。

但各地對於防疫人員的認定標準不一，引起爭議，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在疫情記者說明中央與地方防疫人員涵蓋對象。

陳時中說，防疫人員包含對象為維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員、衛生單位第1線防疫人員，以及港埠執行邊境管制的海關檢查、證照查驗、人員檢疫及動植物檢疫、安全檢查及航空保安等第1線工作人員。

陳時中也提到，實際執行居家檢疫與居家隔離者關懷服務工作的第1線人員，包含警察、提送餐等服務的村里長或村里幹事、垃圾清運環保人員、心理諮商及特殊狀況親訪等人員，也在防疫人員之列。

最後，消防隊及民間救護車執行緊急救護技術的第1線人員、第1線海巡與岸巡人員、實施空中救護勤務人員及協助防疫工作的國軍等，同屬防疫人員。

陳時中說，截至15日，防疫人員造冊人數約16.2萬人，都將納入第2類接種對象。

新冠疫苗

延伸閱讀

地方比賽「疫苗誰打得快」！陳時中籲量少可分五、六天

採檢污水監測新冠病毒 陳時中：2處測到病毒量

立委要求公開好心肝插隊打疫苗名單 陳時中：跟個資有關

第2批疫苗17日發放 陳時中籲在居住地就近打

相關新聞

高端疫苗公告已遞交EUA申請 食藥署長：尚未收到

高端疫苗今天公告，已向衛福部食藥署（TFDA）申請緊急使用授權（EUA）。對此，食藥署長吳秀梅則表示，尚未收到申請文件，...

「在民主體制外獨斷做決定」他嘆指揮中心權力太大了

疫苗施打順序成為討論議題，作家楊照今天在臉書表示，中央流行疫情指揮中心的功能和命名類似戰爭時期的緊急安排，是一個可以在民...

高端新冠疫苗正式送件申請EUA 積極尋找三期合作國家

高端疫苗（6547）今(15)日公告，已向台灣衛福部食藥署(TFDA)申請緊急使用授權(EUA)。高端並積極尋找國外合作...

鴻海獲疫苗專案進口許可函？台康生證實收到衛福部公文

中央疫情指揮中心指揮官陳時中今 (15) 日證實，已經發給鴻海（2317）以及永齡基金會 BNT 疫苗專案進口許可函。台...

高中以下教師列第七類疫苗對象 教部提報40萬人施打

公費疫苗開打，教育部表示，高中職以下學校教職員工與校內工作人員，以及幼兒園托育人員，都是第七順位的疫苗施打對象，約40萬...

總統府發三點聲明：菲律賓未對台提出疫苗協助 也未致函

今天有媒體報導，菲律賓致函台灣，稱若國產疫苗獲得我國緊急使用授權（EUA）審核通過，菲律賓將會直接採認我國的EUA、讓國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。