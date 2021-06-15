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陳時中接種AZ疫苗逾12週 打第2劑可能再等等

中央社 / 台北15日電
指揮中心指揮官陳時中。圖／中央流行疫情指揮中心提供
指揮中心指揮官陳時中。圖／中央流行疫情指揮中心提供

國內新冠肺炎疫情持續，疫苗接種踴躍，指揮中心指揮官陳時中今天坦言，疫苗供需確實有「僧多粥少」現象，雖他已接種AZ疫苗逾12週，「打第2劑可能再等等」。

第一批11.7萬劑的牛津AZ新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗在3月3日抵台，衛福部食藥署2週完成7項檢驗，3月22日按時開打，第一批施打對象為醫護人員，但當時因為國內無本土疫情，歐洲又陸續傳出疫苗接種後出現血栓等不良事件，民眾對疫苗卻步。

行政院長蘇貞昌及指揮官陳時中為鼓勵醫護接種，3月22日開打當天上午7時40分帶頭全台接種AZ疫苗。AZ新冠肺炎疫苗接種劑次為2劑，目前依世界衛生組織（WHO）建議接種間隔為8至12週；依台灣衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議為至少接種間隔8週以上。

在5月中旬，接近接種滿8週，媒體詢問陳時中何時接種第2劑疫苗，陳時中回應，有新一批疫苗來台就會接種。但是陳時中直到今天已到了接種後第13週，都還沒施打第2劑，今天下午指揮中心記者會中又有媒體問陳時中相同問題，陳僅說，「第2劑可能再等等」。

另外，日本贈與的124萬劑AZ疫苗擴大接種高齡長者，但各縣市陸續出現預約混亂問題，外界質疑指揮中心明明有行政院政務委員唐鳳設計的預防接種預約平台，為何不在這次擴大施打使用。

陳時中解釋，長輩對於使用預約系統恐怕有資訊落差，所以選擇採用造冊通知模式，且部分地方政府也有自行推出預約系統，相信對長輩而言，多管齊下的預約方式是方便的。

新冠疫苗 陳時中 COVID-19

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