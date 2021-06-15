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法務部長爭取司法相驗人員優先施打疫苗 指揮中心同意了

中央社 / 台北15日電

法務部長蔡清祥爭取負責外出相驗遺體的檢察官等第一線高風險司法人員，列入優先疫苗接種類別，中央指揮中心今天回覆同意。

中央指揮中心同意把各地檢署實際參與外勤相驗的檢察官、法醫師、檢驗員、辦理相驗事務的檢察事務官、外勤公務車司機等人，列入施打名單。

法務部官員指出，已請各地檢署提供實際參與外勤相驗的人員名冊，以利送交指揮中心傳至相關健保系統，待系統內有資料，人員即可以第二類優先施打的身分，至各地負責施打的醫療院所預約施打公費疫苗。

檢察官協會日前指出，國內新冠肺炎（2019 冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，檢察官依法就非病死或可疑非病死者負有相驗之責，為維繫國家安全及社會秩序，勢必於承受高度染疫風險的環境，執行相驗死者及訊問死者家屬等職務，也呼籲應將負責司法相驗工作的檢察官、書記官、司機列入「高接觸風險工作者」，儘早施打公費疫苗，以免成為防疫破口。

北部某地檢署檢察官指出，相關相驗的防疫防護裝備還夠相驗團隊使用，但署內目前只有法醫師打過疫苗，目前若有死亡須相驗案件，會派兩部車分別載法醫、檢察官前往，也會視情況採取，檢察官視訊指揮法醫相驗。

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