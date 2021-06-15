長者打疫苗首日 北市衛生局傍晚找醫院開會檢討

台北市85歲以上長者今天開始接種新冠肺炎疫苗，衛生局傍晚找參與的醫院開會，除檢討今天的狀況，也為接下來幾天的接種規劃做準備。

台北市衛生局醫事管理科表示，今天下午5時30分會請有參與長者施打疫苗的醫院來開會，檢討今天的疫苗接種情況，但市長柯文哲會不會出席要看市長的時間。

此外，柯文哲曾說，居住地在台北市但戶籍不在台北市的85歲以上長者，原則上是17日下午開始打，如果預約的人數超過各家醫院的能量，就18日早上繼續打。

醫事管理科說，這部分也在討論範圍，會議就是把相關事宜討論說明清楚。

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