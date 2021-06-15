國產疫苗啟動EUA 陳時中：確實有國家很關心

台灣研發的新冠肺炎疫苗二期試驗解盲，進入申請緊急使用授權（EUA）階段。指揮中心指揮官陳時中今天表示，有部分國家對台灣的國產疫苗投注非常大的關心。

全球新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，疫苗一針難求。今天有媒體報導指出，菲律賓曾致函表達有意採認台灣的疫苗緊急使用授權（EUA）。

消息一出，衛生福利部食品藥物管理署長吳秀梅表示，截至今早並未收到來函。負責疫苗採購的菲律賓政府跨部門抗疫工作小組執行長加維斯（Carlito GalvezJr.）也否認此消息。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中表示，目前還沒有國產疫苗通過食藥署的緊急使用授權（EUA），他不便對疫苗做太多評論，但他坦言，確實有國家對台灣的國產疫苗投注非常大的關心，各界就靜待EUA審查結果。

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