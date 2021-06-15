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郭台銘買500萬劑BNT疫苗有譜？陳時中這樣說

第2批疫苗17日發放 陳時中籲在居住地就近打

中央社 / 台北15日電

為加速75歲以上年長者等高風險族群接種疫苗，指揮中心指揮官陳時中今天宣布，17日起配送第2批39.4萬劑疫苗，並重申民眾應在居住地就近打，避免移動增風險。

日本捐贈近124萬劑阿斯特捷利康（AZ）的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，今天起正式在全台擴大接種，對象包含75歲以上長者等7大類族群。

為避免民眾移動造成疫情傳播風險，中央流行疫情指揮中心規劃讓民眾以居住縣市就近施打疫苗，而非看戶籍所在地，但仍有部分縣市政府強調將疫苗優先保留給設籍當地的民眾施打。

指揮中心指揮官陳時中今天再次呼籲，符合接種資格的民眾務必在居住地就近施打，避免人流移動，近期因地方指出疫苗可能不夠，因此已決定及早於17日起依各縣市75歲以上人口比率，進行第2次疫苗撥配，預計配送39萬4800劑，讓施打計畫更完整。

陳時中強調，指揮中心自12日起已陸續撥配68.8萬劑疫苗至各地方政府衛生局，提供第1類至第6類優先對象接種，並依照75歲以上長者人口對高風險縣市增配10%、中高風險縣市增配5%，預估可讓全台75歲以上長者接種率至少達53%。

另外，陳時中指出，考量部分縣市及離島縣市交通不便、疫苗配送不易且醫療資源相較不足，指揮中心規劃額外撥補台東縣、屏東縣、澎湖縣、金門縣及連江縣共9000劑疫苗，提供縣市依轄內接種需求規劃疫苗接種作業，其中連江縣撥配量將提前於16日配送。

新冠疫苗

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