配發疫苗不足 地方只得設年齡限制

75歲以上長者15日起可在各縣市接種新冠肺炎疫苗，但各縣市得到的疫苗數量不一，開放接種的年齡只得再設限到80歲或85歲，也有部分縣市會依照設籍與否安排接種順序。對於指揮中心要求「75歲以上同步開放接種」，部分縣市直言「做不到」，因為疫苗不足已讓75歲以上民眾同步施打。

目前除基隆市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣等8個縣市外，其餘縣市均將第一波接種年齡設置在80歲以上，也有台北市、新北市等8縣市規定85歲才能先打。

中央流行疫情指揮中心日前配發日本捐贈的124萬劑AZ疫苗至各縣市，數量以第一至三類未接種人數的60%、長照機構未接種人數的60%、75歲以上人數的27%、洗腎患者人數的100%，並扣除先前已配送的莫德納疫苗數進行計算，但各縣市紛紛反應，這樣的數量不足以支應地方全面開放75歲以上民眾施打。

以台北市、新北市為例。台北市、新北市分別有19萬、21萬的75歲以上長者，但本次分別只拿到總數7萬劑與8.3萬劑的疫苗，若加上非在籍的長者，數量會更加龐大，若依照中央政策，不以年齡、戶籍進行分流，將造成長者搶打疫苗的狀況。才決定優先讓85歲以上長者施打。

此外，在預約與通知策略上，各縣市的做法也各有不同。多數縣市透過地方衛生局、市政府或鄰里幹事電話聯繫，或是寄發通知單的方式通知長輩接種時間與注意事項，少部分縣市如台北市、苗栗縣等少數採行網路預約。

對於地方各自為政的情形，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中含糊的說，能理解每個地方有各自不同問題，因此施打計畫會各有不同，但指揮中心也在積極解決地方反應上來的問題，希望大家一起努力。

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