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領先全國 新竹市府為長者施打疫苗

中央社 / 新竹市14日電

新竹市長林智堅表示，新竹市政府今天率先全國，全台第一為長輩施打疫苗，他也巡迴關心疫苗施打站接種情況，預計明天將完成接種中央配給的1.1萬劑疫苗，盼守護長者健康。

新竹市政府表示，新竹市為75歲以上長者造冊，並優先通知80歲以上長者施打新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，依年紀大至小順序，透過里鄰長發放「疫苗接種通知書」給符合條件的長輩，讓長輩「免預約、免排隊」，只須依照通知書上時間、地點前來接種疫苗即可。至於，還未施打的長者，將等待疫苗能量補足後，陸續通知。

林智堅說，市府透過大型專責施打站，加快疫苗施打效率，每站所施打量能1日1000劑，全市每天可為6000名長輩施打疫苗。預計今、明兩天內，可將中央配給的1.1萬劑疫苗施打完畢，「疫苗來了就打，打完再要」，藉此守護全民健康。

他表示，在疫苗施打站現場，依對象增設貼心設備，設有無障礙坡道，還有「輪椅接種快速通道」，保障長輩健康，也讓晚輩更放心。

市府表示，更搭配三大貼心免費服務，行動不便長者可搭乘計程車，身障長者則有復康巴士服務，長期臥床長輩將有「到府接種服務」。此外，也感謝民間力量投入志工工作，讓施打過程更為順利。

新冠疫苗 新竹 林智堅

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