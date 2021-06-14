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疫苗抵澎湖 長照及洗腎患者2週完成施打

中央社 / 澎湖縣14日電

澎湖獲中央配發1萬2300劑AZ疫苗已送達，縣府衛生局今天展開第5類人員施打，預計2周內完成5類「機構、社福照顧系統人員及其受照顧者與洗腎患者」1505人接種。

澎湖縣政府衛生局表示，縣內第5類「機構、社福照顧系統人員及其受照顧者與洗腎患者」有1505人，已定好排程，由所轄衛生所安排專人至機構集中施打，機構內的照顧者、受照顧者、工作人員、居服員及洗腎病患都是這次的接種對象。

衛生局指出，安養、長照機構住民，多屬年長、免疫力、抵抗力較差者，為避免感染風險，列為優先施打對象。今天起動員全縣衛生所醫護人力，前往四季常照養護中心、惠民護理之家，為機構內工作者及住民接種疫苗。

衛生局長蕭靜蓉表示，考量機構內住民施打疫苗後的照護人力問題，以分批施打為原則。縣內200多位洗腎患者已由三總澎湖分院、部立澎湖醫院、惠安診所造冊通知，統由兩家醫院及衛生所施打。

蕭靜蓉說，為執行第5類人員的全面施打，將抽回機場快篩站的衛生所醫師人力。15日起，機場快篩站除原有西醫診所醫師外，會加入牙醫師，共同執行快篩作業，她也感謝縣內醫事人員全力支援防疫工作。

新冠疫苗 澎湖 長照

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