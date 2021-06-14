屏東縣立體育館設大型疫苗速打站 15日起交管

屏東縣明天起大規模接種新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，屏東縣立體育館是唯一大型速打站，供80歲以上長者施打；屏縣府警察局說，明天起體育館周邊交通管制。

體育館明天起到17日供屏東市85歲以上長者施打，18日到20日為80到84歲長者。

警察局今天表示，15日到20日每天上午7時到下午6時，屏東市青島街到勝利路區間道路封閉交通管制，建議用路人提早做好改道準備，避免車輛回堵。

警察局規劃動線及停車位置，駕駛汽、機車載長者家屬，車輛可停放屏東市仁愛路（勝利東路到公園路端）路段路邊停車格（不收費），紅、黃線也開放停車。

警察局說，青島街到勝利路段道路封閉管制，供長期照顧專車、復康巴士停等使用，建請用路人從中華路直行或在青島街左轉，或直行勝利東路左右轉進屏東市區其他地區。

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