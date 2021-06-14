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政策不怕學 鄭文燦：融合大家智慧是最好防疫對策

中央社 / 桃園14日電

75歲以上長輩疫苗接種作業將開打，各縣市都推出相關政策，桃園市長鄭文燦今天表示，好政策不怕學習，接種疫苗不是求快，還要精準友善嚴謹，融合大家智慧就是最好的防疫對策。

鄭文燦下午在臉書（Facebook）直播新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會，對於記者提問，如何看待近來有些政策是在高雄市先推出後其他縣市再跟進的狀況，對此，鄭文燦表示，好的政策就要互相學習求進步。

鄭文燦指出，這段時間各縣市都有提出不錯的政策，不是求快而已，要求的是精準、友善、嚴謹的接種疫苗。有的政策是桃園先做，有的是其他縣市宣布，市府都會仔細討論，「好的政策不怕學習」才是健康態度。

他說，這不是競賽，是要把工作給做好，所以只要有好政策，不管是市民提出、其他縣市做的或市府團隊公務員提出的建議他都會接受，「融合大家的智慧，就是最好的防疫對策」。

衛生局長王文彥表示，國內今天新增185例本土確定病例，其中桃園市有10例本土個案，個案年齡介於不足10歲至60多歲之間，有7人是跟家人接觸感染，另有3人尚在調查中，桃園市累計確診案例699人，目前居家隔離人數644人。

新聞處長詹賀舜表示，今天的個案足跡，在5日到12日期間，曾前往中壢區的老街溪河濱公園、小北百貨忠孝店、佳樂蛋糕中壢店、榮興彩券行、美廉社中壢華勛店、中壢新明市場及月眉環保公園。

另外補充說明13日的個案足跡，曾於2日到12日前往桃園區的麵包同話、孝澤園安靈會館、南崁溪步道、南門市場、BMW汽車大桐桃園服務中心；中壢區的全聯中壢龍東店；平鎮區的美廉社平鎮中山店；龜山區的龜山市場；蘆竹區的蘆竹生命紀念園區、蘆竹區農會山腳辦事處，提醒曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。

新冠疫苗 鄭文燦

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