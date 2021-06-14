眼鏡行員工打疫苗惹議 高市府：驗光師屬一類醫護

高市苓雅區一間眼鏡行發文稱所有工作人員都已施打疫苗惹議。對此，高市衛生局今天回應，這間眼鏡行屬於驗光所，驗光師屬第一類醫護人員，因此經查核沒問題造冊接種。

因應國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，高雄市政府公告優先施打疫苗對象。但苓雅區這家眼鏡行在臉書發文感謝醫護人員，還稱全體員工施打疫苗，引來網友質疑「眼鏡行員工屬於哪類優先施打疫苗對象？」

對此，高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎下午在防疫會議回應，疫苗優先施打順序的第一類人員是醫事機構人員。經調查這間眼鏡行是驗光所，工作人員都是有專業證照的醫事人員，所以經衛生局查核沒問題，都有造冊接種。

另有媒體提問「警專學生插隊打疫苗疑有特權之嫌」，衛生局長黃志中說明，依中央公文所述，警政署所屬警察機構應優先安排施打疫苗，雖然內容未明確提到警察專科學校學生，但因警專學生7月起將實習，和第一線員警一起投入為民服務，因此市府提供必要的保護有其必要性。

至於前鎮漁港明天起陸續有遠洋漁船作業結束返港，對於外籍漁工入港，副市長林欽榮則回應，經市府統計，漁船返港漁工到7月中約4000多人。前鎮漁港是遠洋漁業中心，漁業署已制定遠洋漁船返港防疫措施流程圖，只要返回母港就應全船篩檢；若是途中有登陸別的漁港，全船則應居家隔離，這完全是國家標準。

林欽榮指出，市府初步了解，明天從早到晚共有6艘漁船返港，約293人。返港船隻只要沒有遠洋接觸史，就是全船篩檢；若是有一個人快篩呈陽性，全船都應居家隔離14天。

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