快訊

柯文哲酸：台灣不同縣市打疫苗年齡都不同 真是奇蹟

爭取時效 指揮中心擬採用快速PCR

中央社 / 台北14日電
部立基隆醫院社區篩檢站啟用，提供快篩、PCR兩種檢測。圖／衛生福利部基隆醫院
部立基隆醫院社區篩檢站啟用，提供快篩、PCR兩種檢測。圖／衛生福利部基隆醫院

新冠肺炎疫情嚴峻，指揮中心擴大採檢，針對企業或採檢站快篩陽性者，將研議採用快速PCR，爭取時效研判是否確診；未來將採行的居家快篩，也擬定初步流程。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情仍嚴峻，中央流行疫情指揮中心請各縣市政府在熱區廣設採檢站，並開放企業替員工快篩。

因快篩陽性後，仍要以PCR檢驗才能確診，在等待期間須安置，指揮中心指揮官陳時中表示，現在正在研議採用快速PCR，提高效率，解決快篩陽性後安置問題，爭取時效，將等待結果出爐的空窗期降到最低。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，先前帛琉旅遊泡泡時，部立桃園醫院替旅客檢驗時就採用快速PCR，檢驗時間可從3.5小時縮短到20分鐘。

此外，日前衛福部食藥署核准居家快篩專案進口，羅一鈞表示，儘管目前距離民眾可使用居家快篩還有一段時間，但已有初步規畫流程。

羅一鈞說，購買居家快篩試劑時，會有醫事人員當面或線上影片指導正確的採檢方式，採檢可能有偽陰性或偽陽性問題，若結果為陽性不須驚慌失措，可戴上口罩到就近的採檢站再度採檢確認，且不可搭乘大眾運輸工具。

羅一鈞也強調，即便是陰性也不能完全排除感染，採檢不確實或病毒量太低，都可能出現偽陰性，必須進行自我健康監測，若之後有症狀，可再次居家快篩，或者到採檢站受檢，以釐清狀況。

陳時中也坦言，目前對付病毒沒有一勞永逸的方式，包含戴口罩、快篩、PCR核酸檢測，甚至打疫苗，都無法達到百分之百，但每一項動作對防疫都有幫助，採用多重方法，能讓可能性降到最低。

新冠疫苗

延伸閱讀

郭台銘買BNT疫苗盼部分留員工用 陳時中：可討論

陳時中私心？黃珊珊:同島一命不分彼此 相信部長也一樣

上海復星稱「台灣買BNT疫苗只能透過我」 陳時中回應了

【6/13確診地圖】本土+174例、增26死亡個案！ 陳時中：病例在減少

相關新聞

柯文哲酸：台灣不同縣市打疫苗年齡都不同 真是奇蹟

中央配發疫苗大小眼引論戰，台北市副市長黃珊珊今天在臉書嗆中央，「信任別人很難嗎?」明知僅有開放對象約兩成的疫苗數，卻要說...

柯文哲質疑疫苗內線交易 林右昌：不必有被迫害妄想症

基隆市長林右昌今天下午「還原」這批疫苗發送分配過程時說，中央提早發送疫苗，他也感到錯愕，有點小生氣。不過台北市長柯文哲不...

影／比高雄少1.8萬劑疫苗 盧秀燕：人口或疫情台中都該更多

中央流行疫情指揮中心配發124萬劑AZ疫苗，被認為不公，台中市雖再獲配發3500劑，但市長盧秀燕今認為，和高雄市的9萬1...

美恐關EUA大門 國產疫苗將透過兩管道取國際認證

國產高端疫苗剛二期臨床試驗解盲成功，但外媒卻報導美國食品藥物管理局（FDA）上月25日表示，未來他們可能將拒絕審查和處理...

非設籍北市長者怎預約？ 柯文哲：致電區公所登記6月17日開打

台北市85歲以上長者、65歲以上具原住民身分者接種AZ疫苗，未達到就近接種，其中居住地在台北市，但設籍不在台北市的85歲...

北市3萬名長者預約接種 下午6時前簡訊通知時段地點

台北市85歲以上長者明天起可接種疫苗，市長柯文哲說，截至今天下午1時，已有超過3萬名長者線上預約，這些長者下午6時前會收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。