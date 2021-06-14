爭取時效 指揮中心擬採用快速PCR

新冠肺炎疫情嚴峻，指揮中心擴大採檢，針對企業或採檢站快篩陽性者，將研議採用快速PCR，爭取時效研判是否確診；未來將採行的居家快篩，也擬定初步流程。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情仍嚴峻，中央流行疫情指揮中心請各縣市政府在熱區廣設採檢站，並開放企業替員工快篩。

因快篩陽性後，仍要以PCR檢驗才能確診，在等待期間須安置，指揮中心指揮官陳時中表示，現在正在研議採用快速PCR，提高效率，解決快篩陽性後安置問題，爭取時效，將等待結果出爐的空窗期降到最低。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，先前帛琉旅遊泡泡時，部立桃園醫院替旅客檢驗時就採用快速PCR，檢驗時間可從3.5小時縮短到20分鐘。

此外，日前衛福部食藥署核准居家快篩專案進口，羅一鈞表示，儘管目前距離民眾可使用居家快篩還有一段時間，但已有初步規畫流程。

羅一鈞說，購買居家快篩試劑時，會有醫事人員當面或線上影片指導正確的採檢方式，採檢可能有偽陰性或偽陽性問題，若結果為陽性不須驚慌失措，可戴上口罩到就近的採檢站再度採檢確認，且不可搭乘大眾運輸工具。

羅一鈞也強調，即便是陰性也不能完全排除感染，採檢不確實或病毒量太低，都可能出現偽陰性，必須進行自我健康監測，若之後有症狀，可再次居家快篩，或者到採檢站受檢，以釐清狀況。

陳時中也坦言，目前對付病毒沒有一勞永逸的方式，包含戴口罩、快篩、PCR核酸檢測，甚至打疫苗，都無法達到百分之百，但每一項動作對防疫都有幫助，採用多重方法，能讓可能性降到最低。

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