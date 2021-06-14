北市3萬名長者預約接種 下午6時前簡訊通知時段地點

台北市85歲以上長者明天起可接種疫苗，市長柯文哲說，截至今天下午1時，已有超過3萬名長者線上預約，這些長者下午6時前會收到簡訊，確認施打疫苗的時段和地點。

台北市政府下午舉行防疫記者會，柯文哲指出，明天就要開始打新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，統計到今天下午1時，「COVID-19疫苗接種預約系統」已經有3萬890人預約，還有1萬7550個名額、54家醫療院所可以預約。

柯文哲表示，這3萬890人今天晚間6時前會接到衛生局或診所通知要在什麼時間到什麼地點施打疫苗，如果晚間6時前沒接到簡訊，就打1999詢問。

柯文哲強調，其他縣市政府有的台北市都有，昨天已經透過民政局系統，發送通知單到每名台北市長者的手上，但現在只是處理85歲以上長者的疫苗接種就搞得像「嘉年華」一樣大動員，未來繼續擴大施打，如果沒有更有效的方法，政府恐怕會癱瘓掉，所以還是鼓勵使用線上預約系統。

柯文哲提醒，已經預約的長者就按照預約的時間去打，沒辦法預約的就按照通知單去打，但還是拜託市民朋友，今天晚上8時前都去上網預約，讓醫療院所可以更好安排。

此外，柯文哲說，居住地在台北市但戶籍不在台北市的85歲以上長者，15日、16日可以打給居住地的區公所民政課，報身分證字號與姓名，公所會告知要在什麼時候到哪裡打疫苗，原則上是17日下午開始打，如果預約的人超過各家醫院的能量，就18日早上繼續打。

柯文哲表示，85歲以上長者明天就要開打，今天會再把無障礙設施、坐輪椅的動線等檢查一遍，市民朋友可以放心，現在每個場地的負責人都在確認，明天早上9時開打前都會做好準備。

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