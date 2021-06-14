郭台銘買BNT疫苗盼部分留員工用 陳時中：可討論
國內新冠肺炎升溫，疫苗需求量增加，鴻海集團創辦人郭台銘欲購買500萬劑BNT疫苗，指揮中心指揮官陳時中說，鴻海希望保留部分疫苗供員工使用，「我認為可討論。」
國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，郭台銘透過鴻海教育基金會、永齡基金會在6月初已向衛福部食品藥物管理署遞交採購輝瑞BNT疫苗申請資料，但仍缺原廠授權文件，申請進度及能否順利進口疫苗引發關注。
今天下午指揮中心記者會，中央社記者提問鴻海教育基金會、永齡基金會疫苗進度，陳時中表示，自從條件開放專案進口後，現在已經在討論相關法律文件階段，鴻海希望保留部分疫苗是可以討論的事情，但最重要的是應該先取得原廠供貨證明，雙方才能做更實質討論。
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