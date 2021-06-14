疫苗配送混亂施打地點誤植 北市衛生局：會改進

北市85歲以上長者明天起可接種疫苗，然而聯合醫院等待疫苗配送的過程相當混亂，還有長者收到誤植接種點地址的簡訊。衛生局表示，有任何錯誤都會改進，希望外界能多點鼓勵。

台北市聯合醫院中興院區藥劑科主任翁紹恩昨天晚上在臉書發文表示，週六中午1時，衛生局向他告知「等等會送疫苗過去」，等到晚間8時，卻改口稱「今天不配送了」，到了晚間10時45分，又問「等等要配送疫苗，是否有人能收」，衛生局無法確認配送時間，還詢問能否自己到衛生局領取。

翁紹恩表示，晚間11時許，他氣沖沖地抵達現場，本想破口大罵，卻看到疾管科員們忙進忙出，趕著配送全台北市的疫苗，自嘲是歐巴桑卻每天工作到凌晨3時才能回家，疫苗課裡還有好幾位職員，對著電話不停道歉，因為來不及把疫苗送過去，現場景象讓他罵不出口。

台北市議員李明賢今天則指出，南港區忠孝醫院施打地點在「成德區民活動中心」，正確地址應是「同德路100號」，衛生局簡訊通知卻把地點誤植為「興東街1號」，也就是「三重區民活動中心」，兩地距離4公里，騎車也要7分鐘。

李明賢認為，地址誤植不是小瑕疵而已，接到錯誤簡訊的有多少人也不得而知，倘若85歲以上長者跟著簡訊通知前往錯誤地點，到底會發生什麼狀況，實在無法想像，市府官員根本是整人，太扯、太誇張。

對此，台北市衛生局主秘邱秀儀今天上午接受媒體電訪時哽咽表示，「大家都燃燒自己，全力配合大家的需求，每天忙到凌晨才能回家，真的已經沒什麼好說的了」。

邱秀儀說，現在人力不足，衛生局每個人都很努力工作，若有任何錯誤都會改進，希望外界能多點鼓勵、少點批評。

台北市明天起開放85歲以上長者接種新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，市府堅持不造冊，採用網路預約系統與客製化通知單雙軌並行，招致議員、里長、基層診所諸多抱怨。

對於各界批評，台北市長柯文哲昨天說，不期待系統第一次上線就完美，下一次會改進；副市長蔡炳坤則承諾，疫苗配送、接種小黃卡等前置作業今天一定會到位。

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