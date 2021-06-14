疫苗造冊惹議 北市驗光師公會：皆屬第1類人員

台北市驗光師公會近日提出逾600人新冠肺炎疫苗接種名冊，遭質疑都是眼鏡行員工。公會澄清表示，名單內都是屬於第1類接種人員的驗光所工作人員，非任意眼鏡行員工。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗明天起擴大接種，台北市目標讓所有第1類至第3類對象全數在明天前施打完畢，卻有驗光師不滿表示，台北市驗光師公會在群組詢問各家有附驗光所的眼鏡行工作人員接種意願，最後提出超過600人的名冊，幾乎都是眼鏡行工作人員。

台北市驗光師公會及台北市驗光生公會昨天深夜發布聲明表示，驗光所屬於醫事機構，可附設在各級醫院、眼科診所、眼鏡公司內，驗光人員屬第1類醫事人員，在驗光所內的助理與行政人員則屬醫療院所的非醫事人員，也是第1類優先接種對象，且須常與醫事人員有高風險接觸，因而有施打疫苗需求。

兩公會強調，這次施打疫苗的都是驗光所人員，並非任意眼鏡行員工，且驗光所人員皆須造冊送衛生主管機關，不在名冊內人員無法施打疫苗。

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