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蔡總統被爆打疫苗！指揮中心急調閱接種系統 證實「真的沒打」
資深媒體人彭文正在網路直播指出，總統蔡英文已接種新冠肺炎疫苗，指揮中心今天晚間緊急發新聞稿澄清，經授權調閱接種系統後，證實蔡總統及副總統賴清德都尚未接種疫苗。
國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，疫苗接種踴躍，彭文正在網路直播指出，總統蔡英文已偷偷接種BNT疫苗，指揮中心指揮官陳時中今天下午表示，這種話尚待證實，「不過我想講這種話是過分的」。
中央流行疫情指揮中心今天晚間7時41分發布新聞稿指出，有關網傳蔡總統、賴副總統已接種新冠肺炎疫苗，經總統及副總統授權由中央流行疫情指揮中心調閱「全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）」查證，蔡總統及賴副總統均尚未接種新冠肺炎疫苗。
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