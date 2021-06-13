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美國EUA將關門！ 網友憂國產疫苗前景慘澹：沒過WHO認證直接掰

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享一則外媒報導，指美國恐將拒絕受理新疫苗的緊急使用授權（EUA），讓他擔憂如此一來台灣又剩下什麼樣的選擇才能與國際接軌？引起網友熱議。圖／嘉義長庚提供
網友分享一則外媒報導，指美國恐將拒絕受理新疫苗的緊急使用授權（EUA），讓他擔憂如此一來台灣又剩下什麼樣的選擇才能與國際接軌？引起網友熱議。圖／嘉義長庚提供

國產高端疫苗10日宣布二期解盲成功，陳時中表示未來將努力以取得國際認證為目標。不過，一名網友卻分享一則外媒報導，指美國恐將拒絕受理新疫苗的緊急使用授權（EUA），讓他擔憂如此一來台灣又剩下什麼樣的選擇才能與國際接軌？引起網友熱議。

一名網友以「疫苗EUA可能產生變數」為題在PTT八卦版上發文。原PO援引《路透》一則報導，指出美國食品藥物管理局（FDA）上月25日表示，未來他們可能將拒絕審查和處理任何有關新冠疫苗針對EUA的請求。

報導寫道，截至目前為止，已取得美國EUA的疫苗僅有輝瑞、莫德納和嬌生3家。至於美國生技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）及製產AZ疫苗的阿斯利康公司，早前則皆有相關報導指出，兩家公司可能短時間內先不考慮申請美國EUA。

因此原PO詢問，這是否意味高端、聯亞在取得美國FDA認證EUA上將面臨新的變數？對此，網友留言「你怎麼覺得高端賣得到美國？」、「美國當然支持自己國產的」、「人家都放好市多賣了，誰要買你的底端疫苗」、「美國EUA的關門時機是已有產品時，後面的全部乖乖走三期，這很合理」、「把美台EUA對照，就會發現台灣根本亂搞」。

不過則有網友回覆，「簡單說，就是（美國）之後不會有新的新冠疫苗認證了，照流程來就是要現在10倍以上的研發經費」、「不能緊急授權就是叫你做完3期再來」，讓許多網友擔憂「WHO應該也會跟進美國，不給EUA、後面要過的都要做完三期」、「高端乖乖花大錢做完三期啊，別想投機」、「做完完整三期要花很多錢，國產的資本額才多少」，直呼「還沒通過WHO認證的，幾乎就是掰了」。

新冠疫苗 高端疫苗

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