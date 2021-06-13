彰化75歲以上老人預約被罵翻 下批改90歲以上造冊施打
彰化縣政府從本月11日起，一連3天開放17400劑AZ疫苗給75歲以上老人電話預約接種，民眾狂打電話，有的則打了二、三百通還預約不到，引發民怨。彰化縣長王惠美今天說，這一批完成後，縣府會向再向中央爭取疫苗，未來也將規畫造冊，依照年紀，從90歲以上長者，依序來施打疫苗。
中央配送彰化縣的AZ疫苗共37000劑，扣除洗腎中心工作人員、清潔隊員、警消、送餐人員、村里幹事等共1萬5600劑；免預約等待施打的包括307處社區關懷據點、101家住宿型長照機構、長照2.0重度失能者、洗腎患者4000劑；其餘1萬7400劑AZ疫苗給75歲以上老人電話預約接種。
王惠美說，307處社區關懷據點共餐的75歲以上長者，101家住宿型長照機構與長照2.0與重度失能者跟洗腎患者，已經陸續開打，從今天起到15日3天內，全部注射完畢，至於清潔隊員也已經開始施打，預計明天起，一併施打。
至於75歲以上長者已預約部分，預定在6月15日開打，王惠美說，在這一批完成後，縣府會向再向中央爭取疫苗，讓疫苗數量更加充足，未來也將規畫造冊，依照年紀大小，從90歲以上最長者，依序來施打疫苗。
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