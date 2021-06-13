手握台BNT疫苗代理權！上海復星與德國方合資公司 股東大會對話曝

（德國之聲中文網）據中國股票咨詢網站雪球網報道，6月11日，復星醫藥在上海舉行的今年第一次股東大會上表示，有關採購德國BioNTech疫苗（台灣稱作BNT）疫苗的問題，台灣的代理權在復星，不管是台灣民間還是官方採購，任何採購必須走復星。

復星醫藥向投資人表示，不管跟台灣哪方面合作，復星和BioNTech都會保證疫苗的接種安全。 台灣只能通過復星購買疫苗，這是毋庸置疑的。

這是復星醫藥就台灣購買德國BioNTech疫苗是否可以繞開代理商的問題首次公開做出的回應。

此前台灣衛福部長陳時中、台灣總統蔡英文曾多次指責中國大陸干預台灣從德國BioNTech原廠購買疫苗。

德國之聲曾多次就台灣是否可以從德國原廠購買疫苗的問題向德國BioNTech公司發出問詢。但是該公司在回復中均僅表示，該公司一般不對潛在或正在進行的疫苗供應洽談進行評論。

台灣疫情指揮中心指揮官陳時中今天（6月13日）承認復星醫藥確實有代理權。他表示，這是一種商業行為，指揮中心尊重，期盼上海復星即使有代理權，也不要干擾到台灣購買疫苗。

今年5月22日，復星醫藥董事長兼首席執行官吳以芳在接受中國官媒新華社採訪時表示，復星公司有意願將疫苗服務於台灣同胞。自去年以來，我們通過多個渠道，一直在積極推進向台灣地區提供這款疫苗。復星期待安全有效的疫苗能早日為島內疫情防控發揮積極作用，以利維護台灣同胞生命健康安全，盡早恢復正常生活。

復星醫藥方面在11日舉行的股東大會上也再次強調，針對台灣市場，復星有意願，也能積極去提供疫苗。該公司還表示，關於台灣網上的謠言很多，各位不必採信，一切以公司公告為准。

復星醫藥董事長吳以芳在股東大會上還表示，復必泰（BioNTech）疫苗技術轉移在上海生產疫苗方面，預計本月落實合資協議、8月建成本地化生產線並開始正常生產。

今年5月，復星醫藥發布公告，將與德國BioNTech公司投資建立合資公司，雙方各持50%股份，以實現mRNA疫苗產品的本地化生產及商業化。

吳以芳說，雙方已經展開相關的技術轉移工作：供應鏈上設備的訂購及原輔材料的准備都在展開，德國方面派出的第一位專家也已經到了上海金山改造工廠，希望8月份整個產業線能夠建成並開始正常生產。

復必泰（BioNTech）疫苗目前已在香港及澳門施打，但尚未獲得中國大陸藥監局批准上市。

台灣名嘴指蔡英文偷打BioNTech疫苗

台灣自身媒體人彭文正在網路直播節目表示，蔡總統自己偷偷打了輝瑞疫苗，還出來演戲，叫大家打高端疫苗。他強調掌握消息來源。

台灣疫情指揮官陳時中回覆稱我覺得這個訊息，若要打疫苗也沒必要偷偷打。他說一定不會有，我幾乎敢這樣子講。

陳時中強調，幾乎敢說蔡總統確實有表達過對於國產疫苗相關期待，相信總統有自己的選擇跟考量，但針對蔡總統偷偷打BNT疫苗，這種話尚待證實，不過我想講這種話是過分的。

台灣總統府發言人張惇涵也表示，這是不折不扣的謠言，蔡總統、副總統賴清德目前皆未接種疫苗。一旦國產疫苗研發成功，總統、副總統願意施打，目前這項計劃並沒有改變。

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