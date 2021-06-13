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北市再質疑疫苗內線交易 高市府打臉：各縣市均11日獲知數量
台北市府質疑高雄市早就知道疫苗分配數，高雄市疾管處長何惠彬今天表示，高雄市跟各縣市一樣，都是在6月11日獲知疫苗實際分配數。
何惠彬表示，高雄推算的方式很簡單，日本於6月4日贈送台灣124萬劑AZ疫苗，預計會分兩批配送，大約就是60萬劑；以全台人口數推估，高雄市以往的疫苗分配數大概是十分之一，所以預估6萬劑，「沒有什麼內線，就是這麼簡單的分配問題。」
她補充，中央疫情指揮中心在6月9日發布公費疫苗優先施打對象後，滿75歲以上長者部分，市府在當天防疫會議就決定依據年齡由高而低逐齡施打，如此最公平，也能配合疫苗數，調整年齡區隔。
所以市府隨即造冊統計，針對滿87歲長者，本月10日下午由各區公所透過鄰里系統發送給所有長者，並於11日獲知實際配發8萬劑疫苗。
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