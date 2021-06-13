染疫康復建議打疫苗 莊人祥：可更加強保護

國內新冠肺炎疫情嚴峻，國內自去年至今累計1萬2921例確診，指揮中心發言人莊人祥表示，建議染疫康復後3個月可施打新冠肺炎疫苗，體內產生抗體，可以更加強保護力。

據疾管署「接種對象與期程、注意事項」中提及，由於現在對於自然感染新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）所獲得的免疫力可維持多久仍未知，且可能有再次感染的風險，目前建議是新冠肺炎疫苗接種對象，不論過去是否染疫、不論有無症狀，仍需接種疫苗。

注意事項提醒，對於急性感染者需於症狀緩解並解除隔離後再接受疫苗接種，由於現有事證顯示自然感染後3個月內再感染的風險極低，確診者可經醫師評估後，且距離發病後或第1次採檢陽性日期至少3個月後再考量接種疫苗。

據指揮中心最新「COVID-19疫苗接種實務原則」中，針對曾經感染新冠肺炎者接種建議，無論以前為有症狀或無症狀感染史，都應提供疫苗接種。

另外，外傳金門縣在疫苗運送過程曝曬在大太陽下，莊人祥回應，金門縣的疫苗確實是以貨車運送，但離島疫苗都是用特殊冷藏箱包裝。即使透過飛機或一般汽車運輸，也可以維持冷藏溫度，並沒有任何問題。

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