馬祖加配2000劑AZ疫苗 15日起開打

中央疫情指揮中心考量離島交通不便配送不易、醫療資源缺乏、連江縣已有確診，今天再加配2000劑AZ疫苗。縣長劉增應表示感謝，預計15日依中央排定順序，加速各類人員施打。

疫情嚴峻，日本政府提供台灣124萬劑AZ疫苗，首波配發給連江縣接種的1100劑疫苗，昨天下午運抵馬祖南竿，中央今再加配2000劑。

中央疫情指揮中心今天表示，考量馬祖交通不便、配送不易、人口較少、醫療資源缺乏，且當地已有確診疫情，為防堵疫情，連江縣除第一次配送量外，今天再加配2000劑新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗。

針對中央依地方特殊性再配送疫苗，連江縣長劉增應表示感謝。劉增應指出，離島醫療資源不足，且島嶼分散，運送不易，未來將充分運用疫苗資源，而連江人數較少，加配疫苗普及施打可避免再發生確診個案。

根據連江縣民政處統計資料顯示，馬祖5月戶籍人口數為1萬3437人，目前有4例確診案例。根據疾管署資料，連江縣12日前累計配送劑數2100劑，累計接種人數1894劑，接種率14.13%；昨天連江縣已運達1100劑，今天加配2000劑，總計5200劑。

連江縣加速疫苗接種，目前一天排至4診，共可施打約264人。連江縣疫情指揮中心表示，為盡快提高疫苗施打普及率，下週將依照中央排定疫苗接種對象，持續加速疫苗施打，15日起也開放75歲以上長者接種，由村長造冊登記安排接種疫苗。

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