台北市85歲長者預約接種 柯文哲：還有2萬多個位子

台北市今早8時開放85歲以上長者、65歲以上原住民長者預約接種疫苗，台北市長柯文哲表示，截至今下午3時止，設籍在北市的85歲以上長者共有26591取得號碼牌、172個接種院所已有101處已額滿，目前仍有2萬多個位子，呼籲大家盡快網路預約，真的不行再看里長發的通知單。

柯文哲表示，星期二開始進行85歲以上長者施打疫苗，今天及明天進行登記，還好網路預約系統有通過考驗，截至今下午3時止，設籍在北市的85歲以上長者共有26591取得號碼牌、172個接種院所已有101處已額滿；沒有預約成功的長者，里長及里幹事今下午也會把通知單送到家中，告知何時何地施打疫苗。

柯文哲呼籲大家，希望能盡量善用網路預約系統，除了可省人力外，屆時施打疫苗時可避免群聚，事先選擇施打地點及時間，等候的時間也會比較短；此外，網路預約對意願的好處更多，事先能彙整名單，把施打的疫苗瓶數和針頭是先準備好，屆時施打的效率也會比較快，也能避免疫苗浪費的情況。

柯說，台北市作為亞洲先進城市，就該當台晚的領頭羊。網路預約從今天早上8點到晚上8點，明天還有一天，目前仍有2萬多個位子，呼籲尚未網路登記預約的85歲以上長者盡快預約，不會網路預約的可以請家人協助。

很多長者問到，「我這麼老了還要打疫苗？」柯文哲回應，可以打的還是去打，因為好處大於壞處，這個病毒對於長者的死亡率比較高，年輕人的死亡率較低，就如同腸病毒專門攻擊小孩，老人就還好；除非過去打疫苗會過敏、休克，或是身體不舒服者，不然還是呼籲盡量打疫苗。

柯另也需聲明，「打疫苗不是萬靈丹」，不是打了就不會被感染，或許有人的免疫力就是比較差，打了還是會感染，不管怎樣好處多於壞處，所以呼籲可以打的還是打；柯說，新冠肺炎疫苗不像流感，所以打完需觀察30分鐘，雖然全世界已經有好幾億人打過，但打在台灣人的情況還是需觀察。

部分的人打完疫苗會有產生副作用，有發燒、頭痛等情況，如果只是微燒的話可以觀察，或是吃個普拿疼應付，柯文哲表示，他自己打完疫苗後也有發燒情況，睡一覺就好了；萬一副作用很嚴重，該去急診的就去急診，不要硬撐。

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