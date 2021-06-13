快訊

1小時內告知7萬劑疫苗分配誰？ 黃珊珊怒嗆中央：無人做得到

彭文正爆蔡英文打輝瑞疫苗 總統府回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北市85歲長者預約接種 柯文哲：還有2萬多個位子

聯合報 / 記者胡瑞玲林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲表示，北市85歲以上長者預約接種第一天，已有逾2.6萬人取得號碼牌，仍有2萬多個位子，呼籲大家盡快網路預約登記。本報資料照片
台北市長柯文哲表示，北市85歲以上長者預約接種第一天，已有逾2.6萬人取得號碼牌，仍有2萬多個位子，呼籲大家盡快網路預約登記。本報資料照片

台北市今早8時開放85歲以上長者、65歲以上原住民長者預約接種疫苗，台北市長柯文哲表示，截至今下午3時止，設籍在北市的85歲以上長者共有26591取得號碼牌、172個接種院所已有101處已額滿，目前仍有2萬多個位子，呼籲大家盡快網路預約，真的不行再看里長發的通知單。

柯文哲表示，星期二開始進行85歲以上長者施打疫苗，今天及明天進行登記，還好網路預約系統有通過考驗，截至今下午3時止，設籍在北市的85歲以上長者共有26591取得號碼牌、172個接種院所已有101處已額滿；沒有預約成功的長者，里長及里幹事今下午也會把通知單送到家中，告知何時何地施打疫苗。

柯文哲呼籲大家，希望能盡量善用網路預約系統，除了可省人力外，屆時施打疫苗時可避免群聚，事先選擇施打地點及時間，等候的時間也會比較短；此外，網路預約對意願的好處更多，事先能彙整名單，把施打的疫苗瓶數和針頭是先準備好，屆時施打的效率也會比較快，也能避免疫苗浪費的情況。

柯說，台北市作為亞洲先進城市，就該當台晚的領頭羊。網路預約從今天早上8點到晚上8點，明天還有一天，目前仍有2萬多個位子，呼籲尚未網路登記預約的85歲以上長者盡快預約，不會網路預約的可以請家人協助。

很多長者問到，「我這麼老了還要打疫苗？」柯文哲回應，可以打的還是去打，因為好處大於壞處，這個病毒對於長者的死亡率比較高，年輕人的死亡率較低，就如同腸病毒專門攻擊小孩，老人就還好；除非過去打疫苗會過敏、休克，或是身體不舒服者，不然還是呼籲盡量打疫苗。

柯另也需聲明，「打疫苗不是萬靈丹」，不是打了就不會被感染，或許有人的免疫力就是比較差，打了還是會感染，不管怎樣好處多於壞處，所以呼籲可以打的還是打；柯說，新冠肺炎疫苗不像流感，所以打完需觀察30分鐘，雖然全世界已經有好幾億人打過，但打在台灣人的情況還是需觀察。

部分的人打完疫苗會有產生副作用，有發燒、頭痛等情況，如果只是微燒的話可以觀察，或是吃個普拿疼應付，柯文哲表示，他自己打完疫苗後也有發燒情況，睡一覺就好了；萬一副作用很嚴重，該去急診的就去急診，不要硬撐。

新冠疫苗 柯文哲 疫苗

延伸閱讀

戶籍非北市淪疫苗孤兒？ 柯文哲：人數難掌握 先採里長登記

相關新聞

1小時內告知7萬劑疫苗分配誰？ 黃珊珊怒嗆中央：無人做得到

124萬劑AZ疫苗，第一批分配引發大小眼爭議，台北市長柯文哲昨天嗆，不曉得政治的內線交易要算什麼樣罪名？台北市副市長黃珊...

柯文哲諷疫苗「政治內線交易」 陳其邁：沒內線只有基層奉獻

針對疫苗如何分配、台北市長柯文哲暗諷「政治內線交易」，高雄市長陳其邁今強調防疫要團結、將心比心、相互補位，別相互指責，「...

戶籍非北市淪疫苗孤兒？ 柯文哲：人數難掌握 先採里長登記

台北市85歲以上長者施打新冠疫苗，今上午8點開放預約登記，不過許多戶籍不在台北市的長者，面臨無法施打的窘境，恐成疫苗孤兒...

彭文正爆蔡英文打輝瑞疫苗 總統府：不折不扣的謠言

媒體人彭文正爆料蔡英文總統已經施打輝瑞疫苗，指揮中心指揮官陳時中稍早回應「尚待證實、過分了」。總統府發言人張惇涵今天表示...

中央給疫苗大小眼？ 北市府：大家心中都有一把尺

中央分配日本贈送的124萬劑AZ疫苗，高雄市獲得9.1萬劑疫苗，相較疫情嚴峻的新北，疫苗則僅8.3萬劑，外界質疑，為何不...

中央多給新北1成疫苗 侯友宜：打不到75歲

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，考量新北市是高風險區，會再加配1成疫苗，估計新北可再多達約8千劑疫苗。加上原有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。