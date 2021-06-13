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澎湖配1萬2300劑AZ疫苗 1至6類對象可望全接種

中央社 / 澎湖縣13日電

中央配發澎湖1萬2300劑AZ疫苗，澎湖縣政府今天表示，澎湖1至6類接種對象計1萬1892人，獲配疫苗足供澎湖前6類對象施打。

縣府表示，AZ疫苗1萬2300劑，昨天下午已寄達，衛生局連夜分配各院所，依照計畫在16日開始接種，不過，機構、社福照顧系統人員及其受照顧者與洗腎患者等特定對象，衛生局在14日將提前前往機構內施打。

縣府指出，此次配發的AZ疫苗，以第1至6類接種對象，其中第1類醫事人員已接種完畢，沒有第4類「因特殊情形必要出國者」者，所以以第2、3、5和6類為接種對象而言，其中第2類尚有「中央及地方政府防疫人員」1856人，第3類「高接觸風險工作者」750人，第5類「機構、社福照顧系統人員及其受照顧者與洗腎患者」1505人，第6類「75歲以上長者」7781人，總計1萬1892人符合資格。

縣府表示，2至3類公費接種對象，統一由機構造冊，分流至三總澎湖分院接種；第5類社福照護系統對象則由所轄衛生所專人至機構集中施打；第6類75歲以上長者，由村里辦公室造冊，至社區接種站施打，或電話向衛生所、部立澎湖醫院預約，由院所依序通知安排注射。

至於，設籍澎湖但在台灣工作、就學的鄉親，為避免跨縣市移動，中央同意旅外鄉親持健保卡、身分證就近至合約醫療院所或注射站登記施打，請鄉親配合防疫，就近在居住地施打疫苗，暫緩返澎。

新冠疫苗 AZ疫苗

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