上海復星稱「台灣買BNT疫苗只能透過我」 陳時中回應了

上海復星近日表態，台灣不論官方或民間採購BNT疫苗都須透過上海復星代理。指揮中心指揮官陳時中今天表示，經過這段時間交涉，復星確實有代理權，盼勿干擾台灣採購。

媒體報導，中國上海復星醫藥公司在股東大會表示，台灣民間或官方採購德國BNT的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，都必須透過復星，此言一出引發關注。

針對上海復星宣稱有BNT疫苗代理權，陳時中今天下午在記者會中說，經過這段時間的發展，證實上海復星有代理權，這是一種商業行為，指揮中心尊重，期盼上海復星即使有代理權，也不要干擾到台灣購買疫苗。

記者會中也有媒體追問，鴻海創辦人郭台銘擬進口捐贈500萬劑BNT疫苗，指揮中心昨天表示，將開放有條件專案進口，只要有原廠證明就能進口，若該證明來自上海復星，台灣是否願意接受，陳時中僅說，需要製造廠相關資訊，持續聯繫中，希望順利進行。

商品推薦