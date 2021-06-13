北市疫苗預約未分時段 台大醫院急通知民眾分流

北市今天上午開放85 歲以上長者預約接種疫苗，但台大、長庚等醫院皆表示，北市預約系統僅提供名單，未區分時段，民眾詢問電話不斷，得逐一通知，直呼是「最痛苦端午節」。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，日本捐贈台灣近124萬劑疫苗，昨天起首波66萬劑陸續配送到各縣市，供民眾接種。

台北市85歲以上長者及65歲以上原住民今天上午8時起可透過「COVID-19疫苗接種預約系統」預約接種疫苗，施打地點包含28家醫院、135家診所、12家聯醫門診部。

台大醫院在一週前就已規劃在台大國際會議中心與體育館接種，共設置7條動線，單日可以接種2100人。

但院方透露，今天上午下載疫苗預約資料，發現只有名單，卻無預約時段，民眾也紛紛致電詢問何時接種，院方趕忙用電話或簡訊通知預約民眾，在指定時間到指定位置接種，作業過程相當繁瑣，直呼是「最痛苦的端午節」。

院方也憂心，15日疫苗開打，接種對象又是85歲以上長者，多半需要有人陪伴，屆時可能成為大型群聚。

台北長庚醫院也有類似狀況，院方表示，目前僅有預約接種名單，卻沒有分流分時段，院內也為此今天下午緊急召開視訊會議，商討對策。

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