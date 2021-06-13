快訊

蔡英文被爆偷打BNT疫苗 陳時中：尚待證實但過分了

日職／宋家豪連13場未失分 防禦率0.68居樂天牛棚最狂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投疫苗採電話預約惹民怨 縣府：已準備好挨罵

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣75歲（原住民65歲以上）以上長者疫苗接種，從15日起開放預約，16日開始排定接種。圖／本報資料照
南投縣75歲（原住民65歲以上）以上長者疫苗接種，從15日起開放預約，16日開始排定接種。圖／本報資料照

日本贈台124萬劑AZ疫苗，南投縣獲配1萬8000劑，其中1萬1304劑供75歲以上長者施打，採電話預約，昨起向村里長代為預約電話不斷造成困擾，建議衛生局停止預約，分梯次通知施打。衛生局表示，預約是考量公平、不浪費原則；副縣長陳正昇則說，因疫苗不足，分配上難盡如人意，第一線已做好挨罵準備。

衛生局指出，中央首批統一以各縣市75歲（原住民65歲以上）以上人口之27%比例撥配，而南投縣有4萬1866人符合資格，昨因此按27%比例獲配1萬1304劑，並預計在15日上午9時開放預約，並依通知時間，從16日起為預約者施打。

只不過，南投縣該批AZ疫苗限定電話預約，不開放現場或網路登記，且1通電話限約2人，已讓民眾、協助預約接種的醫療院所預見預約電話15日開放後一定會被打爆，村里長更從昨起就接到不少代為預約的請託，還沒開打就造成困擾。

縣內不少村里長表示，開放預約時間是上午9時，不少里民要上班，無法幫家中長輩打電話預約，紛打來里辦公室請託協助預約，但1通電話就僅能約2人，甚至恐因忙線打不通，名額又有限，有些人約得到，有些約不到，對居民又難交代。

村里長因此建議衛生局能否考慮向高雄、新竹等縣市，直接造冊並按年齡將符合資格的長輩分梯次，直接發接種通知單，不要預約降低第一線人員困擾；但衛生局表示，現階段預約模式是基於公平、降低群聚及降低疫苗浪費等才公告施行。

衛生局說明，南投縣獲配1萬1304劑，同樣按27%比例分配給各鄉鎮市，南投市7100人獲1917劑、埔里5834人獲1575劑、草屯6643人獲1794劑、竹山4691人獲1267劑、名間3506人獲947劑、集集1210人獲327劑、鹿谷1968人獲531劑、中寮1668人獲450劑、魚池1611人獲435劑、國姓1860人獲471劑、水里1767人獲448劑、信義2064人獲523劑、仁愛1944人獲525劑疫苗。

而中央是開放75歲以上長者，地方要是自己分梯次限定接種年齡層，對於符合中央資格者而言不太公平，且限縮長者年齡，直接發通知要求施打，易出現通知後未到，恐造成疫苗浪費，也延誤施打速度，因此經評估討論決定採電話預約。

衛生局表示，因中央配撥疫苗量本來就不夠，所以不可能全都打得到，因此只能盡量以最公平方式辦理，全面電話預約，雖有忙線問題，但是長輩最熟悉的方式，且能落實確認接種意願，在最快時間內盡速打完，也才能盡快向中央再申請撥配。

南投縣疫情指揮官、副縣長陳正昇也說，在疫苗不足的狀況下，任何分配施打方式都不可能盡如人意，因此第一線執行疫苗接種的人員及專責醫院、衛生所及合約醫療院所也都做好挨罵準備，但仍盼民眾在預約時能心平氣和，避免過激反應。

此外，衛生局醫政科也呼籲，全縣提供疫苗接種的醫療院所布點達49家，民眾就近預約即可，不要為了要打到疫苗，而跨區預約接種，避免不必要的人流移動，徒增感染風險，中央也會陸續配撥疫苗，仍請民眾耐心等候下一批疫苗到來。

南投縣埔里鎮有11家醫療院所提供疫苗預約及接種服務。圖／南投縣政府提供
南投縣埔里鎮有11家醫療院所提供疫苗預約及接種服務。圖／南投縣政府提供
南投草屯鎮有11家醫療院所提供疫苗預約及接種服務。圖／南投縣政府提供
南投草屯鎮有11家醫療院所提供疫苗預約及接種服務。圖／南投縣政府提供
南投縣南投市有10家醫療院所提供疫苗預約及接種服務。圖／南投縣政府提供
南投縣南投市有10家醫療院所提供疫苗預約及接種服務。圖／南投縣政府提供
南投縣竹山鎮、名間鄉各有4家、2家醫療院所提供疫苗預約及接種服務。圖／南投縣政府提供
南投縣竹山鎮、名間鄉各有4家、2家醫療院所提供疫苗預約及接種服務。圖／南投縣政府提供
南投縣集集鎮、水里鄉各有2家、3家醫療院所提供疫苗預約及接種服務。圖／南投縣政府提供
南投縣集集鎮、水里鄉各有2家、3家醫療院所提供疫苗預約及接種服務。圖／南投縣政府提供
南投縣鹿谷、中寮、魚池、國姓、信義、仁愛等6鄉均在當地衛生所提供疫苗預約及接種服務。圖／南投縣政府提供
南投縣鹿谷、中寮、魚池、國姓、信義、仁愛等6鄉均在當地衛生所提供疫苗預約及接種服務。圖／南投縣政府提供

新冠疫苗

延伸閱讀

日本AZ疫苗開打 蘇貞昌：依規定施打、杜絕私相授受

趙少康：蔡英文堅持國產 把每個人整死還冤枉死400多人

竹市明啟動6大疫苗施打站 兩天打完1.1萬滿80歲長者

北市75歲以上失能長者逾5千人 可申請到宅接種疫苗

相關新聞

柯文哲酸疫苗「政治內線交易」 陳時中：打疫苗不是比賽跑

日本捐贈的124萬劑AZ疫苗提早分配各縣市，高雄市昨獲配9.1萬劑下午就開放施打，但台北市長柯文哲反嗆，縣市疫苗分配資訊...

整理包／國產疫苗貴鬆鬆 莊人祥：研發技術不同

高端疫苗周四公布解盲結果，但馬上爆出國產疫苗採購單價比AZ疫苗貴上10倍。但指揮中心發言人莊人祥表示，國產疫苗價格高於世...

明日開放85歲長者疫苗預約 侯友宜：設籍新北優先

新北市長侯友宜宣布，明日上午9時開放85歲以上長者預約施打疫苗，名額共7500名，先前中央公布長者不論戶籍、居住地，都能...

疫苗施打各地不一 陳時中：基於地方了解各種管道通知

一百多萬劑AZ疫苗6月15日一次開放七類對象施打，包括75歲以上長者也在其中。但對於年長者各縣市開放方式、順序不同，指揮...

台中市府爭取懷孕醫事人員打莫德納疫苗 今起向中國醫預約

台中市長盧秀燕今天在市府防疫說明記者會指出，她宣布台中市一再爭取懷孕醫人員先打莫德納，中央終於同意，今起可預約15、16...

蔡英文被爆偷打BNT疫苗 陳時中：尚待證實但過分了

我國採購BNT波折不斷，日前鴻海創辦人郭台銘日前有意捐500萬劑BNT疫苗，但中國上海復星醫藥公司昨天在股東大會向投資人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。