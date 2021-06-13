南投疫苗採電話預約惹民怨 縣府：已準備好挨罵

日本贈台124萬劑AZ疫苗，南投縣獲配1萬8000劑，其中1萬1304劑供75歲以上長者施打，採電話預約，昨起向村里長代為預約電話不斷造成困擾，建議衛生局停止預約，分梯次通知施打。衛生局表示，預約是考量公平、不浪費原則；副縣長陳正昇則說，因疫苗不足，分配上難盡如人意，第一線已做好挨罵準備。

衛生局指出，中央首批統一以各縣市75歲（原住民65歲以上）以上人口之27%比例撥配，而南投縣有4萬1866人符合資格，昨因此按27%比例獲配1萬1304劑，並預計在15日上午9時開放預約，並依通知時間，從16日起為預約者施打。

只不過，南投縣該批AZ疫苗限定電話預約，不開放現場或網路登記，且1通電話限約2人，已讓民眾、協助預約接種的醫療院所預見預約電話15日開放後一定會被打爆，村里長更從昨起就接到不少代為預約的請託，還沒開打就造成困擾。

縣內不少村里長表示，開放預約時間是上午9時，不少里民要上班，無法幫家中長輩打電話預約，紛打來里辦公室請託協助預約，但1通電話就僅能約2人，甚至恐因忙線打不通，名額又有限，有些人約得到，有些約不到，對居民又難交代。

村里長因此建議衛生局能否考慮向高雄、新竹等縣市，直接造冊並按年齡將符合資格的長輩分梯次，直接發接種通知單，不要預約降低第一線人員困擾；但衛生局表示，現階段預約模式是基於公平、降低群聚及降低疫苗浪費等才公告施行。

衛生局說明，南投縣獲配1萬1304劑，同樣按27%比例分配給各鄉鎮市，南投市7100人獲1917劑、埔里5834人獲1575劑、草屯6643人獲1794劑、竹山4691人獲1267劑、名間3506人獲947劑、集集1210人獲327劑、鹿谷1968人獲531劑、中寮1668人獲450劑、魚池1611人獲435劑、國姓1860人獲471劑、水里1767人獲448劑、信義2064人獲523劑、仁愛1944人獲525劑疫苗。

而中央是開放75歲以上長者，地方要是自己分梯次限定接種年齡層，對於符合中央資格者而言不太公平，且限縮長者年齡，直接發通知要求施打，易出現通知後未到，恐造成疫苗浪費，也延誤施打速度，因此經評估討論決定採電話預約。

衛生局表示，因中央配撥疫苗量本來就不夠，所以不可能全都打得到，因此只能盡量以最公平方式辦理，全面電話預約，雖有忙線問題，但是長輩最熟悉的方式，且能落實確認接種意願，在最快時間內盡速打完，也才能盡快向中央再申請撥配。

南投縣疫情指揮官、副縣長陳正昇也說，在疫苗不足的狀況下，任何分配施打方式都不可能盡如人意，因此第一線執行疫苗接種的人員及專責醫院、衛生所及合約醫療院所也都做好挨罵準備，但仍盼民眾在預約時能心平氣和，避免過激反應。

此外，衛生局醫政科也呼籲，全縣提供疫苗接種的醫療院所布點達49家，民眾就近預約即可，不要為了要打到疫苗，而跨區預約接種，避免不必要的人流移動，徒增感染風險，中央也會陸續配撥疫苗，仍請民眾耐心等候下一批疫苗到來。 南投縣埔里鎮有11家醫療院所提供疫苗預約及接種服務。圖／南投縣政府提供 南投草屯鎮有11家醫療院所提供疫苗預約及接種服務。圖／南投縣政府提供 南投縣南投市有10家醫療院所提供疫苗預約及接種服務。圖／南投縣政府提供 南投縣竹山鎮、名間鄉各有4家、2家醫療院所提供疫苗預約及接種服務。圖／南投縣政府提供 南投縣集集鎮、水里鄉各有2家、3家醫療院所提供疫苗預約及接種服務。圖／南投縣政府提供 南投縣鹿谷、中寮、魚池、國姓、信義、仁愛等6鄉均在當地衛生所提供疫苗預約及接種服務。圖／南投縣政府提供

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