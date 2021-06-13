疫苗施打率破35%有望解封？ 台大醫信心喊話：大家撐住

本土疫情嚴峻，台灣也加快腳步提高疫苗接種率，希望早日脫離三級警戒，恢復過往安穩的生活。近日台大醫師施景中在個人FB分享外電報導，指出疫苗施打率達一定數值後，確診數將大幅下降，貼文引起大量關注。

施景中昨（12日）分享FB社團「割蘿蔔外電譯站 Global News For Taiwan」的文章，也說明這是他關注外電並熱衷翻譯的朋友，所找到摩根大通這份6/11、根據公開資訊做出一份關於新冠肺炎及疫苗施打率的報告。

他說明這篇報告有許多重點，而原PO挑了兩個重要的圖分享，兩張圖皆呈現「疫苗施打率」與「每百萬人確診數的七天平均」之間的關聯，施景中分享的原文指出其中一張圖是施打西方疫苗，如荷蘭、英國、瑞典、法國、以色列等施打輝瑞、莫德納、AZ的國家，「全部在施打到一定程度後，確診數明顯下降。曲線一致非常漂亮地下滑。」

而另一張圖則是施打中國國藥疫苗的國家，如塞席爾、馬爾地夫、巴林、阿根廷、智利、匈牙利，「原PO說，這是哪個小孩在塗鴉？」施景中進一步解釋，「看來我們正在打的疫苗，施打率若超過35%以上，就有機會壓平曲線了，大家撐住。(當然還有很多因素會影響)」文末施景中直言聽聞有些民眾計畫揪團出國打疫苗，「要包機到美國和中國打疫苗的，可以先參考一下。」

台大醫師施景中分享外電翻譯的有關疫苗施打率的報告，圖表呈現「疫苗施打率」與「每百萬人確診數的七天平均」之間的關聯。圖／取自 割蘿蔔外電譯站 Global News For Taiwan

貼文引起大量關注，網友紛紛留言討論，「一起撐下去！」、「所以是哪個小孩在塗鴉？」、「我ok你先打！台灣海峽沒有蓋子」、「現在不曉得將來若是打了國產疫苗，畫出來的圖會是如何？」、「這圖是要打臉WHO批准中國國藥疫苗來著」、「全世界已經過了一年半我們過去一個月的生活。再撐一下，疫苗施打率提高我們就相對安全了」。

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