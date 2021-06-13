北市75歲以上失能長者逾5千人 可申請到宅接種疫苗

新冠肺炎疫苗15日開始擴大施打，台北市衛生局今天表示，75歲以上失能長者可撥打1966申請到宅接種服務，衛生局將視疫苗到貨狀況安排施打時間，預估有5400多名長者符合資格。

日本政府贈送台灣的124萬劑新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）AZ疫苗將於15日開打，台北市獲配5.8萬劑可供1到6類優先接種對象施打。

台北市衛生局今天表示，對於在家臥床無法外出、長照2.0服務失能等級屬於7或8級的75歲以上失能長者，衛生局提供到宅接種服務，有需要的長者可由家屬於上班時間撥打長照專線1966申請。

衛生局簡任技正王素琴說明，台北市符合資格者約5400人，因有些家屬可能會考量長者平時不與外界接觸，染疫風險比較低，並擔心疫苗的副作用，不一定會有接種需求，所以請家屬主動向衛生局申請。

王素琴指出，這一批5.8萬劑疫苗恐怕無法讓這些失能長者施打到，因為85歲以上、能夠走出來到醫療院所的長者，染疫風險較無法出門的長者高，所以衛生局會先替失能長者登錄造冊，並視中央後續疫苗到貨狀況，安排醫護人員到宅施打。

此外，王素琴說，疫苗要從醫療院所帶出去也有實務上的困難，因為疫苗開封6小時內要打完10個人，所以針對失能長者的到宅接種服務要如何進行，還在跟中央討論中。

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