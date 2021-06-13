北市諷配疫苗內線交易 嘉義市曝困難點：都靠想像部署

日本贈台灣的AZ疫苗開打，台北市長柯文哲昨說前晚才知要發疫苗、質疑高雄一周前就知道，「內線交易要算什麼罪名？」嘉義市衛生局則表示，確實前晚下班前才得知會配多少劑，不清楚高雄何時得知；嘉市1名知情官員說，配發數量讓施打做法不同，中央沒告知之前，只能「想像」來部署。

至於疫苗數量，市長黃敏惠今表示，希望中央聽到地方的心聲，疫苗供應要多、要快，才能讓民眾安心不恐慌。

嘉市的官員透露，疫情指揮中心上周先公布疫苗施打順位，但僅知75歲以上長輩可接種，不清楚能獲配幾劑，加上還有其他機構排前面，中央沒告知施打策略包括要先滿足誰、希望怎打，都會影響長輩接種方式，「量大、量少做法就不同」，若量大不必分出85歲以上先打，量少必須取捨，所以各縣市先前盼中央趕緊告知劑量，才比較好分配，規畫施打節奏。

嘉市此波獲8000劑，700劑是中央在地方工作防疫人員、1800劑要提供給洗腎患者，其餘則1000劑給長照住民、4500劑提供給85歲上長輩，昨天下午率先安排長照機構陸續施打。

嘉市85歲以上長輩由鄰里系統調查意願、里幹事來協助預約，本周二起於港坪體育館施打；林森里長王廣禮說，昨天起一直有里民打過來詢問，電話接不完，連未滿85歲也很關心，顯示想趕緊打到疫苗。 日本贈台灣AZ疫苗，此波中央配嘉市8000劑。圖／嘉義市政府提供

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