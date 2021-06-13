韓國瑜批當權 要人民當白老鼠為國產疫苗做試驗

台灣實施三級警戒即將滿月，疫情尚無明顯緩解跡象，高雄市前巿長韓國瑜今在臉書發文感嘆，眼見已累計400多位人民染疫死亡，台灣多少有能之士想幫忙爭取採購外國疫苗來救命，政府此時此刻，卻一心只想全力推動未通過完整試驗就急促上市的國產疫苗，人民想活命、疫苗數量卻遠遠不足，大家根本沒得選擇，只能「同島一命」，一起當白老鼠為國產疫苗做活生生的人體試驗！

韓國瑜近來發文多緊扣著疫情議題，說出老百姓需要疫苗呼求，也提到救民如救火，「請民進黨政府高抬貴手，救救人民」。

疫情延燒，疫苗短缺，人心焦慮。韓國瑜說，生命，是所有生物最基本的依歸，世界人權宣言第三條：「人人有權享有生命、自由與人身安全」，主流民主國家核心價值的「四大自由」也指人民應享有免於匱乏和免於恐懼的自由，但今天，台灣人民每天生活在害怕染疫的恐懼裡。

日本送來的AZ疫苗還沒開打，老人預約已搶破頭。國產高端疫苗解盲成功，但政府採購卻被批評是黑箱作業，更多人則擔心只能被迫接種國產疫苗，並承擔保護力不足的風險和出國不便的問題，政府治理失能引發龐大民怨。

韓國瑜說，台灣每天有2、30人因為染疫身亡，確診者則陷入被隔離的孤獨與對死亡的恐懼，在人人自危下，追根究底不就是因為疫苗數量不足嗎？曾被稱為防疫模範生的台灣，明明有整整一年多的時間可以超前部署，但不論是篩檢、病房、人力、疫苗，卻在疫情爆發時發現政府什麼都準備不足。

他認為，如果執政者對國產疫苗如此深具信心，那麼被編列在第二類優先施打的「維持防疫體系運作的中央政府人員」，這9萬名必須維持防疫體系運作的高官們，是否不該在此時搶打連一線醫護都尚未完全施打的國際認證疫苗，而是應該帶頭施打國產疫苗，證實國產疫苗安全有效、足以讓所有人民安心？

「不論黨派顏色，不論身分位階，只要能多一人施打疫苗，我們都樂觀其成」，韓國瑜說，唯有施打疫苗的人數愈多，疫情才能更穩定的得到控制，呼籲政府趕緊買到國際認證、安全有效的疫苗，並合理分配、公平管制，讓人人都有安全的疫苗能施打，這才是政府現在最該做的當務之急。

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