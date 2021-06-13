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籲開放購買BNT疫苗 江啟臣：再拖下去只會喪失更多性命

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣。圖／國民黨提供
國民黨主席江啟臣。圖／國民黨提供

中央流行疫情指揮中心有條件授權鴻海創辦人郭台銘採購BNT疫苗，不過昨天上海復星強調他們擁有大中華代理權，針對中央是否會放行，國民黨主席江啟臣說，呼籲政府要開大門、納善意，之前BNT的採購態度反覆，到底是否買，政府能不能一次說清楚？再拖下去只會讓台灣人喪失掉更多性命。

江啟臣表示，從去年到今年，BNT的疫苗採購已經耗費半年以上，在這短短1個月內，我國已經失去超過400條人命。他呼籲政府開大門、納善意，不要官僚、不要政治，也不要再意識形態，人命關天，請以老百姓的性命為重，不要讓政治凌駕在人命之前，也不要讓權利凌駕在人命之前。

江啟臣說，現在最重要的應該是讓單純的疫苗採購可以順利進行，讓國人能夠得到國際認證的有效疫苗，不管是BNT或是其他品牌，只要是國際認證的有效疫苗，政府都應該用開放、協助的態度來幫忙這些疫苗的採購進口或捐贈，而不是用官僚的心態來阻撓、甚至是拖延，再拖下去只會讓台灣的老百姓喪失掉更多性命。

新冠疫苗

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